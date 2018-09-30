В Кургане отдел судебных приставов потребовал от умершей 105-летней женщины вернуть долг
Родственники старушки получили письмо с судебным решением. Они обратились к приставу-исполнителю, и им объяснили, что приставы обязаны возбудить производство в течение трех дней с момента вступления в силу решения суда. В ведомстве пообещали исправить недоразумение.
Между тем, в соцсетях курганцы предложили родственникам потребовать выплаты пенсии старушке за якобы прожитые после смерти годы. Об этом сообщает местное издание «Уральский меридиан».
Комментарии13
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polikarpich 30 сентября 2018 | 21:22
А у них постоянно такие "недоразумения". То с покойников требуют, то один и тот же долг по несколько раз вешают.
Сидит там целая куча оглоедов, все с компьютерами и прочей оргтехникой, друг за другом бегают, толпятся возле монотора, но всё равно ни хрена никогда ничего не знают и "не в курсе".
neyexo 30 сентября 2018 | 21:25
Не нужно принимать наследство от человека, который брал кредиты - сам станешь должником.
efilika 30 сентября 2018 | 22:07
neyexo: сейчас все кредиты страхуют, тем более был пожилой челловек. Это дело страховой, а не ее семьи, даже если вступили в наследство. А вообще, бумаги надо смотреть, кто там что понаписал.
andreyoo 30 сентября 2018 | 22:15
neyexo: В случае с данной старушкой цена вопроса 200 рублей. Я вообще не понимаю с чего родственники погнали волну, а Эхо уцепилось за эту новость
lion64__2 30 сентября 2018 | 21:31
Если такого рода требования неправомерны, то с виновных надо взыскивать сумму в десятикратном размере. Персонально.
fueaqui 30 сентября 2018 | 21:35
Если должница умерла, то согласно закону, долг взыскивается с наследников ее имущества (в пределах размера наследства).
edun1952 30 сентября 2018 | 21:40
А не открыть ли отдел на том свете...
agriment 30 сентября 2018 | 21:53
edun1952:21:40 "А не открыть ли отдел на том свете... "
- Пенсионный фонд РФ уже опередил.... отделы по всем районам, всех российских городов, поселений, сёл, деревень всех российских регионов,
Гоголь с "Мёртвые души" отдыхает...
seryj_wolk 30 сентября 2018 | 21:41
Умершая старушка свой долг этим идиотам простила. А ну-ка отними!
edun1952 30 сентября 2018 | 21:57
У Ильича мавзолей отжать бы за столетие культовых паразитов...
alex_melnikov Алексей Мельников 30 сентября 2018 | 21:59
Траникомические хроники путинского развала
alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 22:07
Вы что ребятки сами лохи и остальных за дуриков держите ? Старушка при жизни несла долговые обязательства - либо свои, а скорее бабки нужны были детям-внукам. Ребяты - таких умных огромное количество, но по закону о наследстве хрен им удастся спрыгнуть с догов. Учите гражданское право и не демштзуйте;))
alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 22:12
Эти родственники, что вех за дуриков держат ? КАк правило кредиты и микрозаймы на старушек при смерти пишут очень умные родственнички. НО согласно гражданскому кодексу спрыгнуть получается не всегда. Нужно внимательно посмотреть кредитную историю покойницы, а уж потом поднимать демшизойдный кипеж.