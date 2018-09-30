Комиссия по этике Международной шахматной федерации признала А.Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур
Российский политик претендует на пост главы организации. Он подал ходатайство в прокуратуру Швейцарии о привлечении к ответственности за клевету вице-президента ФИДЕ Геогиоса Макропулоса. Ранее Макропулос обвинил Дворковича в использовании запрещенных методах агитации и нарушении этического кодекса. На пост главы ФИДЕ претендуют Дворкович, Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт, — сообщает новая газета.
Комментарии3
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remote456 30 сентября 2018 | 21:48
Аки Маша Захарова, хочет по стопам папочки. Так и Рамзанчик - сплошной акадэмик в отрезании голов. Наследственность, однако. Но швейцарцы не в курсе, генетические исследования у них отстают от российской передовой науки.
aleksandr39 30 сентября 2018 | 22:03
Это "признание "обошлось российскому бюджету ,за счет пенсионеров ,в несколько сот миллионов Евро .
captainobvious 30 сентября 2018 | 22:17
а что, наш Аркаша теперь ещё и шахматист? ну кто бы мог подумать... хотя, как я уже говорил в совсем другой ситуации: "талантливый человек, он талантлив во всем" )))