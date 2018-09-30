Комиссия по этике Международной шахматной федерации признала А.Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур

Российский политик претендует на пост главы организации. Он подал ходатайство в прокуратуру Швейцарии о привлечении к ответственности за клевету вице-президента ФИДЕ Геогиоса Макропулоса. Ранее Макропулос обвинил Дворковича в использовании запрещенных методах агитации и нарушении этического кодекса. На пост главы ФИДЕ претендуют Дворкович, Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт, — сообщает новая газета.