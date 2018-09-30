Министр иностранных дел Великобритании Хант пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность.

Выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, Хант заявил, что у нынешнего правительства Великобритании есть послание Москве. «Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, будет очень высокой», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Министр пообещал, что Великобритания в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории, — сообщает агентство Reuters.

Напомню, британские власти подозревают агентов ГРУ в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве все подозрения категорически отвергают.