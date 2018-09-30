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21:02, 30 сентября 2018

Министр иностранных дел Великобритании Хант пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность.

Выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, Хант заявил, что у нынешнего правительства Великобритании есть послание Москве. «Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, будет очень высокой», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Министр пообещал, что Великобритания в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории, — сообщает агентство Reuters.

Напомню, британские власти подозревают агентов ГРУ в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве все подозрения категорически отвергают.

Комментарии

33

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nitsahon 30 сентября 2018 | 21:12

то министр внутр.дел одной страны выдает послания, совершенно к его деятельности и компетенции отношения не имеющие.. то министр ин.дел другой страны занимается не своей тематикой...
ладно бы дело шло к выборам..и переизбирали бы и того, и другого... так нет же этого...салтыкова -щедрина начитались, что ли?

traxau_okurka 30 сентября 2018 | 21:19

nitsahon: Тли дело у нас в России))) Кадырке можно всё комментировать, да? Пушкову? Пескову? Жириновскому? Это иностранцам нельхя, а нашим можно.. так чтоли?

antiboh 30 сентября 2018 | 21:26

nitsahon: у нас машка спец ...по любой тематике..классно ротиком работает.

testmeter 30 сентября 2018 | 22:04

antiboh: Плюнь курві в очі – вона скаже, що то дощ іде

detul 30 сентября 2018 | 21:12

Россия четко придерживается в международных делах основного права, которое введено в международные отношения Соединенными Штатами Америки. Это Право Сильного. Остальные международные правила соблюдаются в степени не противоречащей этому основному праву.

kottigr1 30 сентября 2018 | 21:17

detul: Считаешь, что МИ-6 может теперь спокойно по твоему праву травануть Путина.. ?.. В качестве "зеркального" ответа..

detul 30 сентября 2018 | 21:27

kottigr1: Ну Путина травануть у МИ6 вряд-ли получится, а вот какого-нить перебежчика - крота, вполне. Да собственно говоря, почему "теперь" ?? Могли так поступать и десяток-два лет назад. Все-таки МИ6 достаточно сильная служба.

kottigr1 30 сентября 2018 | 21:39

detul: Пообещают тому же Золотову английское гражданство и укрытие, и он сам собственными руками удавит кремлевского старца-карлика..

polikarpich 30 сентября 2018 | 21:25

detul: А Россия сильная? По сравнению с кем?

vladislav 30 сентября 2018 | 21:31

polikarpich: "А Россия сильная? По сравнению с кем?"
=============
По сравнению с Таджикистаном.

detul 30 сентября 2018 | 21:34

polikarpich: По сравнению со всеми остальными армиями других стран мира.

kottigr1 30 сентября 2018 | 21:47

detul: Разве не российская армия огребла от чеченских бородатых мужиков.. ? До сих пор Россия дань Ичкерии платит..

nina51 30 сентября 2018 | 21:52

kottigr1: И ты платишь ? )))

av_babich 30 сентября 2018 | 22:05

detul: Это Право Сильного.
--------------
это точно, поэтому Украине достается от закомплексованного товарища с ментальностью питерской подворотни, а вот с Израилем или Турцией - кишка тонка....не говоря уже про США

detul 30 сентября 2018 | 22:37

av_babich: Украине достается от закомплексованного товарища с ментальностью питерской подворотни, гораздо меньше, чем досталось Ираку и Афганистану от закомплексованного товарища с ментальностью Чикагской скотобойни. Так что радоваться надо Украине. Ну а сильные как-нибудь без Украины с Ираком разберутся.

testmeter 30 сентября 2018 | 21:12

"за противоправную деятельность" ///
Эко ж он дипломатично выражается... Не понимает, наивный, что Россия действует не по праву, а по понятиям

timwlad92 30 сентября 2018 | 21:21

Ну вообщето testmeter все знают,что в великобритании вся судебная система выстроена на понятиях и потому виновных назначают в великобритании.

polikarpich 30 сентября 2018 | 21:31

timwlad92: Есть примеры британских "хахалевых" даже?

gluhoy2250 30 сентября 2018 | 21:17

Министр иностранных дел Великобритании Хант пригрозил,
Уж больно ты грозный, как ты уж, как я уж....Наверное министер забыл, что после 2-й мировой великобритания скукожилась до мелкобританских островов!

idruker 30 сентября 2018 | 21:21

gluhoy2250: Тебя обманули. Британская империя не скукожилась, а трансформировалась. Ее влияние в результате не намного уменьшилось.

gluhoy2250 30 сентября 2018 | 21:28

idruker: Носки премьеру купи новые, а то стыдно смотреть! Позорит Канаду!

idruker 30 сентября 2018 | 21:31

gluhoy2250: У меня дочь ходит в разных носках, и еще не нашелся ни один идиот, который бы сказал, что она выглядит неопрятно или кого то позорит. Ты первый, для кого разные носки имеют значение.

gluhoy2250 30 сентября 2018 | 21:39

idruker: Так премьер, это твоя дочь? Однако... думал он просто гей, а оказывается дочь!

alcatraz 30 сентября 2018 | 21:34

gluhoy2250: Зато наш премьер мо своими красными кроссовками рассмешил весь мир...и особенно производителей кооператива китая. Лох.
Ахааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!

kunst54 30 сентября 2018 | 21:34

Не Россия заплатит, а Воронеж заплатит.

fresh_breeze 30 сентября 2018 | 21:46

Свободу российской гражданке Юлии Скрипаль!

polikarpich 30 сентября 2018 | 21:52

fresh_breeze: Да она как бы никуда и не рвётся из "узилища".

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

korikov 30 сентября 2018 | 21:51

https://youtu.be/qv554Fxz5PU

Шавка скалит зубы, думает очень страшно.

nina51 30 сентября 2018 | 21:56

Деревню Англия смоет )))

alex_melnikov Алексей Мельников 30 сентября 2018 | 21:59

Он прав. Придется заплатить.

nina51 30 сентября 2018 | 22:04

alex_melnikov: плати, Явлинский поможет

hiryrg 30 сентября 2018 | 22:03

Мы уже и так платим. Страна изгой.

sasha2011 30 сентября 2018 | 22:27

/* Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность */

Так она уже давно платит эту высокую цену. Платит за то, что её изнасиловали и продолжают насиловать средь бела дня при большом скоплении зевак, которые поддерживают это насилие (их 86%), не понимая что ситуация проста до идиотизма: "слышу, кого-то насилуют, оборачиваюсь - меня!". Вот вам и "чей туфля"...

Но те наверху, кто насилует, ничего не платят, аа совсем наоборот.
Даже..., как говорит сын турецкоподданного.

(комментарий скрыт)

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