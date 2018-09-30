Явка на референдуме о переименовании Македонии за полчаса до конца голосования составила 34,9% избирателей
Явка на референдуме о переименовании Македонии по договору с Грецией за полчаса до конца голосования составила 34,9% избирателей, — заявил председатель государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски.
Между тем, для принятия решения о переименовании проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей.
Вопрос для референдума сформулирован так: «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?»
Комментарии1
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sasass 30 сентября 2018 | 20:58
Народ не хочет войны - хочет быть нейтральным народом , а референдум предлагает войну...