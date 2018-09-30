Однодневный траур объявлен в городе Горловка, который находится на территории самопровозглашенной ДНР
Четверо детей подорвались на мине на окраине города, трое из них погибли. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Иван Приходько,— передает РИА-Новости.
По его словам, противопехотная осколочная мина взорвалась возле одного из блокпостов. Одному из погибших мальчиков было 13 лет. Возраст других погибших не уточняется, сообщается только, что они учились в седьмом и восьмом классах школы. Пострадавший мальчик — по словам Приходько, ему 10 лет — был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения.
Комментарии8
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ura_123 30 сентября 2018 | 20:36
И кто же там,возле сепарского блокпоста заложил противопехотную мину,уж не сам ли Порошенко?
sharko_2 30 сентября 2018 | 20:44
ura_123:
Не, Порошенко закладывает мины возле школ, детсадов, домов престарелых и санаториев. А возле блокпостов - Зорян и Шкиряк.
kottigr1 30 сентября 2018 | 20:46
sharko_2: С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта, согласно данных гуманитарной миссии ООН и украинских соцведомств, уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..
ura_123 30 сентября 2018 | 20:49
sharko_2: Особенно санаториев и кафе,а ежели вспомнить как по донецку ездила Газель и миномётом в кузове,а её никак не могла поймать вся лугандонская рать,то оно канешна так)))
aleksandr39 30 сентября 2018 | 21:02
ura_123: Мину заложили боевики -наемники из ОПГ " днр -лугандон " .
ramun 30 сентября 2018 | 20:51
Спасибо России за противопехотные мины,которые,вроде,официально запрещены.
Там,наверное не последняя мина сработала.
zurich_106 30 сентября 2018 | 20:57
Не полез бы Путин в Украину, дети были бы живы.
detul 30 сентября 2018 | 21:07
zurich_106: Не жрал бы народ печеньки на Майдане, дети были бы живы.