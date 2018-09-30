Однодневный траур объявлен в городе Горловка, который находится на территории самопровозглашенной ДНР

Четверо детей подорвались на мине на окраине города, трое из них погибли. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Иван Приходько,— передает РИА-Новости.

По его словам, противопехотная осколочная мина взорвалась возле одного из блокпостов. Одному из погибших мальчиков было 13 лет. Возраст других погибших не уточняется, сообщается только, что они учились в седьмом и восьмом классах школы. Пострадавший мальчик — по словам Приходько, ему 10 лет — был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения.