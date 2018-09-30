Песков: Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно
Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сначала должны состояться переговоры. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у Владимира Путина поддержки в решении косовской проблемы. Он подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке. По словам Вучича, он намерен встретиться с Путины через несколько дней. Накануне войска сербской армии были приведены в полную боеготовность из-за действий косовского спецназа в районе сербской ГЭС
Комментарии4
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kottigr1 30 сентября 2018 | 20:43
Путин сейчас покажет европейцам как нужно ровнять фронтовой авиацией целые города вместе с их мирными жителями.. как в Грозном и Алеппо..
compare 30 сентября 2018 | 20:48
а что,сербы сами уже не в силах решать свои пограничные проблемы?
stanislav1975 30 сентября 2018 | 20:55
У Кремля пока нет информации, будет ли он помогать Сербии или нет.
foma55 30 сентября 2018 | 20:56
Если имеется ввиду военной помощи, то никак! Вокруг Сербии страны НАТО и выход к морю у Сербов нет. Придётся прорываться, если с моря через Черногорию, Хорватию,Болгарию,Албанию. По суше ещё сложнее Украина,Молдова,Румыния,Венгрия. Остаётся помощь экономическая ,а у Сербов экономика получше и поддержка на "сходках" ООН,ОБСЕ, ПАСЕ..... Вот если бы Сербия граничила с Россией как Украина ,Грузия,Молдова вот тогда они бы взвыли от той "помощи" которую оказывает Кремль соседям. Сербам прямой путь в ЕЭС и НАТО!