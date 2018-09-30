Z Архив новостей новости
5 25 6 1296
20:30, 30 сентября 2018

OSDH: 18 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии

18 тысяч человек, в том числе около восьми тысяч гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии. Об этом заявил Сирийский центр мониторинга прав человека. По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц». Кроме того, по данным центра, было убито более 5 тысяч боевиков ИГИЛ (запрещенной в России) и около 5 тысяч бойцов различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп.
Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

patrikk_2 30 сентября 2018 | 20:38

Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население...

Скажите спасибо Колину Пауэллу и Джорджу Бушу мл., за то что начали эту войну по лживому вымышленному поводу.

testmeter 30 сентября 2018 | 20:40

patrikk_2: "начали эту войну по лживому вымышленному поводу" ///
А Россия решила дать ассимметричный ответ путем бомбежки мирного населения? Не лучше ли перенести адресность этого ответа ближе к первоистокам - в Воронеж?

patrikk_2 30 сентября 2018 | 20:46

testmeter:

Ни одна российская бомба или ракета, не была сброшена на жилые кварталы. Это всё киздёшь и провокация прикормленных британцами сирийских жидобандеровцев.

romashka__ 30 сентября 2018 | 20:53

Путин - убийца.

zurich_106 30 сентября 2018 | 20:54

patrikk_2: Ты там в Сирии на земле сидел считал сколько и куда бомб было сброшено? И вообще у тебя тема евреев на раскрыта.

patrikk_2 30 сентября 2018 | 20:59

zurich_106:

Да иди на хер, буду я те ещё чего-то доказывать.

zurich_106 30 сентября 2018 | 21:02

patrikk_2: Не можешь срать, не мучай жопу.

patrikk_2 30 сентября 2018 | 21:06

zurich_106:

Иди давай, будешь здесь тявкать.

entoni 30 сентября 2018 | 21:01

zurich_106: Этот самый Абдул Рахман преспокойно сидит себе на туманном Альбионе, и управляет центром в состав которого входит он сам в единственном числе, а в Сирии он уже не бывал много-много лет. Вся его информация по системе ОБС получена.

beregov_net 30 сентября 2018 | 20:58

patrikk_2: Ты лучше посмотри фотографии Алеппо .

snikkersnepper 30 сентября 2018 | 21:01

beregov_net:

Можно даже видео (правда щас сотрут):
https://www.youtube.com/watch?v=TZqQO1_HUc4

patrikk_2 30 сентября 2018 | 21:04

beregov_net:

Да это нужно быть конченным жидобандеровским педерастом, чтобы только на секунду поверить что русские солдаты могли бомбить гражданские кварталы, как какие-нибудь сраные украинцы или грузины.

nf5096004 30 сентября 2018 | 21:06

patrikk_2: естественно, наши ракеты только свои самолеты и сбивают. Так обучены.

testmeter 30 сентября 2018 | 20:38

#авыдокажите, #вывсеврети, #эторусофобия

danko1 30 сентября 2018 | 20:41

testmeter: А сколько тысяч россиян погибло, для лечения которых денег нет, когда триллионы на войну в Сирии и Донбассе идут.

beregov_net 30 сентября 2018 | 20:40

В Афганистане погибло во много раз больше и всё равно проиграли

sir_sar 30 сентября 2018 | 20:46

В последние десятилетия Англия стала прибежищем для всякого рода отстоя со всего мира. Человек под псевдонимом Абдул-Рахим, который гордо называет себя любимого целым "правозащитным центром" - один из них. Высасывая из пальца цифры погибших сирийцев, он всего лишь отрабатывает место в благополучной Англии, подальше от войны на своей Родине.

testmeter 30 сентября 2018 | 21:06

sir_sar: "Англия стала прибежищем для всякого рода отстоя со всего мира" ///
На солберецких героев России намекаешь?

snikkersnepper 30 сентября 2018 | 20:47

Третий раз закинул он невод...
И третий раз ни слова о том, в каком сирийском городе располагается сия уважаемая организация.

Эхонько скоро свою паству до совершенно мартышкинского состояния доведет.

Хотя да, что там "скоро". Уже довело.

И да, снова напомню - чрезмерная зацикленность на Башаре Хафезовиче Асаде легко лечится в ближайшей психиатрической клинике. Там вас давно уже днем с огнем ищут.

lenin3 30 сентября 2018 | 20:51

Кто-то ещё сомневается,что Россия занимается геноцидом,причем,не только собственного народа?

sergo_25_26 30 сентября 2018 | 20:52

Для русских других людей нет кроме русских. Весь остальной мир это мишени.

kryimzdick 30 сентября 2018 | 21:01

sergo_25_26: шойгу путин и пригожин такие русские

entoni 30 сентября 2018 | 21:03

sergo_25_26: Не те рамсы - это про пиндосов

hardbone 30 сентября 2018 | 20:58

Интересно, а считает ли центр жертв бомбардировок стран НАТО? Если да, то куцая какая-то заметка, непрофессиональная. Профессионал бы написал, что за то же время НАТО, для сравнения, угробили столько-то мирных жителей. Множество зарубежных изданий писало, что, например, сирийскую Ракку вообще сравняли при штурме с землей и жителями вперемешку, процент уцелевших зданий меньше 25% (если не ошибаюсь) это из отчета ООН.

А если центр называясь сирийским вобще не считает жертв бомбардировок НАТО, то ясное дело, очередные проплаченные пропагандончики.

beregov_net 30 сентября 2018 | 21:03

hardbone: Не парься , по количеству убитых у русских почётное первое место , хоть тут обошли пиндосов

Самое обсуждаемое

Новости

Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь…

5 68 6 50361
Новости

OSDH: 18 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц»...

5 80 6 6950
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Мой вам совет! Заявления американских политиков давно перестали удивлять здравомыслящих людей. Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 79 6 6970 16:47
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Новости

США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке…

5 109 6 10542
Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 126 6 38421
Новости

Однодневный траур объявлен в городе Горловка, который находится на территории самопровозглашенной ДНР Четверо детей подорвались на мине на окраине города, трое из них погибли…

5 33 6 5415
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 338 6 56605 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17233 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 26969 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 10709 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16961 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 8089 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 58 6 10959 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Новости

Президент Сербии Александр Вучич намерен просить поддержки у Владимира Путина в ситуации с Косово Об этом он заявил в преддверие встречи с российским лидером…

5 31 6 5813
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7284 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 86 6 16900 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Владимир Путин сегодня неофициально прилетел в Хакасию, где губернатор был вынужден уйти в отставку Об этом пишет «Новая газета», информагентства и сайт Кремля о поездке молчат…

5 43 6 31142
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 129514 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 23 6 5319 28.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 789 6 300558 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 102 6 130253 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7306029
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3680090

Сегодня в эфире