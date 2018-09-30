OSDH: 18 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии
18 тысяч человек, в том числе около восьми тысяч гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии. Об этом заявил Сирийский центр мониторинга прав человека. По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц». Кроме того, по данным центра, было убито более 5 тысяч боевиков ИГИЛ (запрещенной в России) и около 5 тысяч бойцов различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп.
Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население.
Комментарии25
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patrikk_2 30 сентября 2018 | 20:38
Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население...
Скажите спасибо Колину Пауэллу и Джорджу Бушу мл., за то что начали эту войну по лживому вымышленному поводу.
testmeter 30 сентября 2018 | 20:40
patrikk_2: "начали эту войну по лживому вымышленному поводу" ///
А Россия решила дать ассимметричный ответ путем бомбежки мирного населения? Не лучше ли перенести адресность этого ответа ближе к первоистокам - в Воронеж?
patrikk_2 30 сентября 2018 | 20:46
testmeter:
Ни одна российская бомба или ракета, не была сброшена на жилые кварталы. Это всё киздёшь и провокация прикормленных британцами сирийских жидобандеровцев.
romashka__ 30 сентября 2018 | 20:53
Путин - убийца.
zurich_106 30 сентября 2018 | 20:54
patrikk_2: Ты там в Сирии на земле сидел считал сколько и куда бомб было сброшено? И вообще у тебя тема евреев на раскрыта.
patrikk_2 30 сентября 2018 | 20:59
zurich_106:
Да иди на хер, буду я те ещё чего-то доказывать.
zurich_106 30 сентября 2018 | 21:02
patrikk_2: Не можешь срать, не мучай жопу.
patrikk_2 30 сентября 2018 | 21:06
zurich_106:
Иди давай, будешь здесь тявкать.
entoni 30 сентября 2018 | 21:01
zurich_106: Этот самый Абдул Рахман преспокойно сидит себе на туманном Альбионе, и управляет центром в состав которого входит он сам в единственном числе, а в Сирии он уже не бывал много-много лет. Вся его информация по системе ОБС получена.
beregov_net 30 сентября 2018 | 20:58
patrikk_2: Ты лучше посмотри фотографии Алеппо .
snikkersnepper 30 сентября 2018 | 21:01
beregov_net:
Можно даже видео (правда щас сотрут):
https://www.youtube.com/watch?v=TZqQO1_HUc4
patrikk_2 30 сентября 2018 | 21:04
beregov_net:
Да это нужно быть конченным жидобандеровским педерастом, чтобы только на секунду поверить что русские солдаты могли бомбить гражданские кварталы, как какие-нибудь сраные украинцы или грузины.
nf5096004 30 сентября 2018 | 21:06
patrikk_2: естественно, наши ракеты только свои самолеты и сбивают. Так обучены.
testmeter 30 сентября 2018 | 20:38
#авыдокажите, #вывсеврети, #эторусофобия
danko1 30 сентября 2018 | 20:41
testmeter: А сколько тысяч россиян погибло, для лечения которых денег нет, когда триллионы на войну в Сирии и Донбассе идут.
beregov_net 30 сентября 2018 | 20:40
В Афганистане погибло во много раз больше и всё равно проиграли
sir_sar 30 сентября 2018 | 20:46
В последние десятилетия Англия стала прибежищем для всякого рода отстоя со всего мира. Человек под псевдонимом Абдул-Рахим, который гордо называет себя любимого целым "правозащитным центром" - один из них. Высасывая из пальца цифры погибших сирийцев, он всего лишь отрабатывает место в благополучной Англии, подальше от войны на своей Родине.
testmeter 30 сентября 2018 | 21:06
sir_sar: "Англия стала прибежищем для всякого рода отстоя со всего мира" ///
На солберецких героев России намекаешь?
snikkersnepper 30 сентября 2018 | 20:47
Третий раз закинул он невод...
И третий раз ни слова о том, в каком сирийском городе располагается сия уважаемая организация.
Эхонько скоро свою паству до совершенно мартышкинского состояния доведет.
Хотя да, что там "скоро". Уже довело.
И да, снова напомню - чрезмерная зацикленность на Башаре Хафезовиче Асаде легко лечится в ближайшей психиатрической клинике. Там вас давно уже днем с огнем ищут.
lenin3 30 сентября 2018 | 20:51
Кто-то ещё сомневается,что Россия занимается геноцидом,причем,не только собственного народа?
sergo_25_26 30 сентября 2018 | 20:52
Для русских других людей нет кроме русских. Весь остальной мир это мишени.
kryimzdick 30 сентября 2018 | 21:01
sergo_25_26: шойгу путин и пригожин такие русские
entoni 30 сентября 2018 | 21:03
sergo_25_26: Не те рамсы - это про пиндосов
hardbone 30 сентября 2018 | 20:58
Интересно, а считает ли центр жертв бомбардировок стран НАТО? Если да, то куцая какая-то заметка, непрофессиональная. Профессионал бы написал, что за то же время НАТО, для сравнения, угробили столько-то мирных жителей. Множество зарубежных изданий писало, что, например, сирийскую Ракку вообще сравняли при штурме с землей и жителями вперемешку, процент уцелевших зданий меньше 25% (если не ошибаюсь) это из отчета ООН.
А если центр называясь сирийским вобще не считает жертв бомбардировок НАТО, то ясное дело, очередные проплаченные пропагандончики.
beregov_net 30 сентября 2018 | 21:03
hardbone: Не парься , по количеству убитых у русских почётное первое место , хоть тут обошли пиндосов