Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в реваншизме

Он заявил, что Россия пытается переписать итоги холодной войны, из-за чего является одной из главных угроз безопасности Лондона.

По словам Уильямсона, все более враждебными становятся Иран и Северная Корея, однако Россия также — «одна из самых больших угроз», так как наращивает военное присутствие в Арктике и на Украине.

«Мы не позволим Кремлю переписать итоги холодной войны», — отметил министр, выступая на съезде правящей Консервативной партии, — передает ТАСС.