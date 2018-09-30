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20:03, 30 сентября 2018

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в реваншизме

Он заявил, что Россия пытается переписать итоги холодной войны, из-за чего является одной из главных угроз безопасности Лондона.

По словам Уильямсона, все более враждебными становятся Иран и Северная Корея, однако Россия также — «одна из самых больших угроз», так как наращивает военное присутствие в Арктике и на Украине.

«Мы не позволим Кремлю переписать итоги холодной войны», — отметил министр, выступая на  съезде правящей Консервативной партии, — передает ТАСС.

Комментарии

30

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danko1 30 сентября 2018 | 20:07

Злой гопник и бандит питерский, не только итоги холодной войны переписать желает.
Эта мразь, заявившая, что привык бить первым, грозит уже планету уничтожить.

tvitov66 30 сентября 2018 | 20:22

danko1:
— Это, как его, волюнтаризм!
— В моем доме не выражаться.
— А чего я сказал?
(с) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

zemljanka 30 сентября 2018 | 20:38

Слишком уважительное слово.
Подлых мафиозных либидо бандитов, работающих исключительно на личное обогащение своей крысиной вертикали, уверенной, что могут купить и развратить, запугать и ограбить, всех и каждого...

zemljanka 30 сентября 2018 | 20:40

Дибилобандитов планшет изменил на либидо бандитов...

yechomazy___etnopomoyka 30 сентября 2018 | 21:04

zemljanka: УеБан Ли, тяжко жить в России косоглазомумудаку?

abuvgrobu 30 сентября 2018 | 20:11

Мы не позволим Кремлю
-----------------------------------------------------------------------------
Своей бабе не будешь позволять себя за яйца дёргать..

novirusisch 30 сентября 2018 | 20:16

abuvgrobu: И ведь действительно опустят Россию. Такие вот гады.
СССР развалили, что им мешает Россию развалить?

Беда какая-то. ну прям все сразу навалилось.
И Сирия,
сука, самолет сбила, И Сев. Корея предала (Ын оказался любовником Трампа), А тут и Англия под шумок пристраивается.

glotov 30 сентября 2018 | 20:12

А где эти итоги записаны? Я бы с удовольствием почитал.

novyrusich 30 сентября 2018 | 20:23

glotov: Они в граните отлиты.
Проигравшая войну страна перестала существовать.

samkos 30 сентября 2018 | 20:13

Против объединённого запада у России нет шансов. Единственная возможность - погибнуть всем вместе.

tag188 30 сентября 2018 | 20:15

Просто, как верно подмечено, История повторяется дважды -- в виде трагедии, и в виде фарса.
Одну фазу -- трагедии, Россия прошла. Коммунизм и Холодная война стали трагедией для миллионов жителей стран Восточной Европы, Прибалтики, Африки, Азии и тд. Жизни целых поколений прошли в этом строительстве коммунизма за железным занавесом, и их не вернуть.
А теперь История повторяется в виде фарса -- эти потешные геи-диверсанты, Афганистан-2 в Сирии, где союзнички лупят по российским же самолетам, космические корабли с дырками залепленными скотчем и тд. и тп.

boseal 30 сентября 2018 | 20:15

Маразм крепчал. А где сии итоги записаны и официально признанны? Это наверно именно этот недалекий посоветовал организовать США морскую блокаду России).

tag188 30 сентября 2018 | 20:20

boseal: А где сии итоги записаны и официально признанны?
==============
В ООН и на политической карте мира.
Возьмите карту 2018 года и найдите там СССР.

boseal 30 сентября 2018 | 20:25

tag188: Карта, друг мой, у меня на всю стену висит, но нигде на ней я в упор не вижу пунктов или артикулов, которые были бы подписаны противостоящими сторонами, одна из которых официально признала бы факт капитуляции в "холодной войне". Найдете, тогда и сего великобрита послушаем, а пока "звиняйте" - разговаривать нам не о чем.

tag188 30 сентября 2018 | 20:31

boseal: я в упор не вижу пунктов или артикулов, которые были бы подписаны противостоящими сторонами
========
Присмотритесь повнимательнее. Одна из противостоящих сторон просто исчезла с карты. На ее месте 15 независимых государств, многие уже в НАТО. И их независимость подтверждена в ООН.
Социалистического блока, тоже нет, как и Варшавского Договора (его исчезновение, кстати, тоже оформлено в соответствии с нормами международного права).
Так что, может Вам просто карту поменять надо на более новую?

boseal 30 сентября 2018 | 20:38

tag188: С моей картой все в порядке. Я повторюсь - официально закрепленных и подписанных итогов нет, поэтому каждый может додумывать по своему.

tag188 30 сентября 2018 | 20:45

boseal: Официальный итог -- исчезновение СССР (подписано в Беловежской Пуще), Организации Варшавского Договора (прекращена 31 марта 1991 года) ну и разных мелочей вроде СЭВ.
Вы, конечно, можете себе додумывать что Вам хочется, к счастью на реальное положение вещей это не влияет НИКАК.

zonda_3 30 сентября 2018 | 20:46

tag188:


У него, видимо, на всю стену висит карта Васи Ложкина : "Великая и прекрасная Россия", а на ней, все геостратегические ватные цели обозначены. Так что не стоит оперировать формулировками международного права

andy66 30 сентября 2018 | 20:16

а что тут обвинять? Кремль открыто заявляет "Да, я - реваншист! И не вижу в этом ничего плохого..."

raffal 30 сентября 2018 | 20:27

andy66:Кремль открыто заявляет "Да, я - реваншист! И не вижу в этом ничего плохого..."
__________________________
Логика гопника, для которого понты дороже реальных, национальных интересов России. Всё плохо. Прежде всего для самой России.

dyymm 30 сентября 2018 | 20:22

По мнению англо-саксов, Россия должна сразу поднять лапки вверх и сдаться...

sasass 30 сентября 2018 | 20:24

Россия не переписывает холодную войну , а пытается ее восстановить , но пока все неудачно - какой-то гибрид получается...

ser_gey_love_roff 30 сентября 2018 | 20:26

Причем здесь реванш и Россия? Просто тамбовско-питерскую шпану не пускают в приличные дома, вот они и гадят.

jblack2 30 сентября 2018 | 20:32

Когда враг ругает и сыплет проклятия - это даже хорошо!
А вот, когда хвалить начнёт как на заре 1990-х, считай дела совсем плохи...

timwlad92 30 сентября 2018 | 20:40


Ну вообще то министру обороны великобритании надобно знаменитую ревь черчилля о демократи прочитать,где так же сказано,власть не гтнимают,власть подбирают из выпавших рук дегенератов в руководстве страны.

sidoroventucascz 30 сентября 2018 | 21:03

timwlad92: Вы, наверное, Черчилля с Гитлером путаете. Или с влажными фантазиями пригожинских.

captainobvious 30 сентября 2018 | 20:40

один из главных итогов Холодной войны заключается в том, что Великая Британская империя, над которой никогда не заходило солнце, скукожилась до размера Британских островов. Этот итог мы точно никогда пересмотреть не дадим )))

tag188 30 сентября 2018 | 20:56

captainobvious: Вообще-то, Британская Империя начала "скукоживаться" еще задолго до Первой мировой войны.
Ну а деколонизация была запущена после победы лейбористов на выборах в 1945 году (часть их объявленной программы) когда никакой Холодной войны и в помине еще не было.
Вам бы хоть немножко Историю изучить, чтобы не позориться.

gluhoy2250 30 сентября 2018 | 20:48

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в реваншизме
Пугало англицкое, ты это чем? Обвинить Россию в реваншизме...ну и ну совсем мозги пропил. Да, бедная Анлия, руководители- деграданты как на подбор, даже перечислять не надо!

us101 30 сентября 2018 | 20:54

Нет, он ошибается. Россия, это беда пострашнее чем времена холодной войны, потому-что теперь ей командует шизофреник!

(комментарий скрыт)

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