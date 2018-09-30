Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в реваншизме
Он заявил, что Россия пытается переписать итоги холодной войны, из-за чего является одной из главных угроз безопасности Лондона.
По словам Уильямсона, все более враждебными становятся Иран и Северная Корея, однако Россия также — «одна из самых больших угроз», так как наращивает военное присутствие в Арктике и на Украине.
«Мы не позволим Кремлю переписать итоги холодной войны», — отметил министр, выступая на съезде правящей Консервативной партии, — передает ТАСС.
Комментарии30
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danko1 30 сентября 2018 | 20:07
Злой гопник и бандит питерский, не только итоги холодной войны переписать желает.
Эта мразь, заявившая, что привык бить первым, грозит уже планету уничтожить.
tvitov66 30 сентября 2018 | 20:22
danko1:
— Это, как его, волюнтаризм!
— В моем доме не выражаться.
— А чего я сказал?
(с) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
zemljanka 30 сентября 2018 | 20:38
Слишком уважительное слово.
Подлых мафиозных либидо бандитов, работающих исключительно на личное обогащение своей крысиной вертикали, уверенной, что могут купить и развратить, запугать и ограбить, всех и каждого...
zemljanka 30 сентября 2018 | 20:40
Дибилобандитов планшет изменил на либидо бандитов...
yechomazy___etnopomoyka 30 сентября 2018 | 21:04
zemljanka: УеБан Ли, тяжко жить в России косоглазомумудаку?
abuvgrobu 30 сентября 2018 | 20:11
Мы не позволим Кремлю
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Своей бабе не будешь позволять себя за яйца дёргать..
novirusisch 30 сентября 2018 | 20:16
abuvgrobu: И ведь действительно опустят Россию. Такие вот гады.
СССР развалили, что им мешает Россию развалить?
Беда какая-то. ну прям все сразу навалилось.
И Сирия,
сука, самолет сбила, И Сев. Корея предала (Ын оказался любовником Трампа), А тут и Англия под шумок пристраивается.
glotov 30 сентября 2018 | 20:12
А где эти итоги записаны? Я бы с удовольствием почитал.
novyrusich 30 сентября 2018 | 20:23
glotov: Они в граните отлиты.
Проигравшая войну страна перестала существовать.
samkos 30 сентября 2018 | 20:13
Против объединённого запада у России нет шансов. Единственная возможность - погибнуть всем вместе.
tag188 30 сентября 2018 | 20:15
Просто, как верно подмечено, История повторяется дважды -- в виде трагедии, и в виде фарса.
Одну фазу -- трагедии, Россия прошла. Коммунизм и Холодная война стали трагедией для миллионов жителей стран Восточной Европы, Прибалтики, Африки, Азии и тд. Жизни целых поколений прошли в этом строительстве коммунизма за железным занавесом, и их не вернуть.
А теперь История повторяется в виде фарса -- эти потешные геи-диверсанты, Афганистан-2 в Сирии, где союзнички лупят по российским же самолетам, космические корабли с дырками залепленными скотчем и тд. и тп.
boseal 30 сентября 2018 | 20:15
Маразм крепчал. А где сии итоги записаны и официально признанны? Это наверно именно этот недалекий посоветовал организовать США морскую блокаду России).
tag188 30 сентября 2018 | 20:20
boseal: А где сии итоги записаны и официально признанны?
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В ООН и на политической карте мира.
Возьмите карту 2018 года и найдите там СССР.
boseal 30 сентября 2018 | 20:25
tag188: Карта, друг мой, у меня на всю стену висит, но нигде на ней я в упор не вижу пунктов или артикулов, которые были бы подписаны противостоящими сторонами, одна из которых официально признала бы факт капитуляции в "холодной войне". Найдете, тогда и сего великобрита послушаем, а пока "звиняйте" - разговаривать нам не о чем.
tag188 30 сентября 2018 | 20:31
boseal: я в упор не вижу пунктов или артикулов, которые были бы подписаны противостоящими сторонами
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Присмотритесь повнимательнее. Одна из противостоящих сторон просто исчезла с карты. На ее месте 15 независимых государств, многие уже в НАТО. И их независимость подтверждена в ООН.
Социалистического блока, тоже нет, как и Варшавского Договора (его исчезновение, кстати, тоже оформлено в соответствии с нормами международного права).
Так что, может Вам просто карту поменять надо на более новую?
boseal 30 сентября 2018 | 20:38
tag188: С моей картой все в порядке. Я повторюсь - официально закрепленных и подписанных итогов нет, поэтому каждый может додумывать по своему.
tag188 30 сентября 2018 | 20:45
boseal: Официальный итог -- исчезновение СССР (подписано в Беловежской Пуще), Организации Варшавского Договора (прекращена 31 марта 1991 года) ну и разных мелочей вроде СЭВ.
Вы, конечно, можете себе додумывать что Вам хочется, к счастью на реальное положение вещей это не влияет НИКАК.
zonda_3 30 сентября 2018 | 20:46
tag188:
У него, видимо, на всю стену висит карта Васи Ложкина : "Великая и прекрасная Россия", а на ней, все геостратегические ватные цели обозначены. Так что не стоит оперировать формулировками международного права
andy66 30 сентября 2018 | 20:16
а что тут обвинять? Кремль открыто заявляет "Да, я - реваншист! И не вижу в этом ничего плохого..."
raffal 30 сентября 2018 | 20:27
andy66:Кремль открыто заявляет "Да, я - реваншист! И не вижу в этом ничего плохого..."
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Логика гопника, для которого понты дороже реальных, национальных интересов России. Всё плохо. Прежде всего для самой России.
dyymm 30 сентября 2018 | 20:22
По мнению англо-саксов, Россия должна сразу поднять лапки вверх и сдаться...
sasass 30 сентября 2018 | 20:24
Россия не переписывает холодную войну , а пытается ее восстановить , но пока все неудачно - какой-то гибрид получается...
ser_gey_love_roff 30 сентября 2018 | 20:26
Причем здесь реванш и Россия? Просто тамбовско-питерскую шпану не пускают в приличные дома, вот они и гадят.
jblack2 30 сентября 2018 | 20:32
Когда враг ругает и сыплет проклятия - это даже хорошо!
А вот, когда хвалить начнёт как на заре 1990-х, считай дела совсем плохи...
timwlad92 30 сентября 2018 | 20:40
Ну вообще то министру обороны великобритании надобно знаменитую ревь черчилля о демократи прочитать,где так же сказано,власть не гтнимают,власть подбирают из выпавших рук дегенератов в руководстве страны.
sidoroventucascz 30 сентября 2018 | 21:03
timwlad92: Вы, наверное, Черчилля с Гитлером путаете. Или с влажными фантазиями пригожинских.
captainobvious 30 сентября 2018 | 20:40
один из главных итогов Холодной войны заключается в том, что Великая Британская империя, над которой никогда не заходило солнце, скукожилась до размера Британских островов. Этот итог мы точно никогда пересмотреть не дадим )))
tag188 30 сентября 2018 | 20:56
captainobvious: Вообще-то, Британская Империя начала "скукоживаться" еще задолго до Первой мировой войны.
Ну а деколонизация была запущена после победы лейбористов на выборах в 1945 году (часть их объявленной программы) когда никакой Холодной войны и в помине еще не было.
Вам бы хоть немножко Историю изучить, чтобы не позориться.
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 20:48
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в реваншизме
Пугало англицкое, ты это чем? Обвинить Россию в реваншизме...ну и ну совсем мозги пропил. Да, бедная Анлия, руководители- деграданты как на подбор, даже перечислять не надо!
us101 30 сентября 2018 | 20:54
Нет, он ошибается. Россия, это беда пострашнее чем времена холодной войны, потому-что теперь ей командует шизофреник!