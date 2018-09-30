Житель Асбеста Дмитрий Гилязов нашел на свалке секретные документы МВД

Фотографии бумаг он выложил в социальной сети «Одноклассники». По словам Гилязова, среди документов есть, в частности, материалы уголовных дел и сообщения агентов полиции с их личными данными. На фотографиях Гилязова видно, что бумаги датированы 1994-1999 годами, на некоторых из них стоит отметка «Секретно».

Полиция Асбеста начала проверку сообщения Гилязова, — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых. По его словам, полицейские пытаются связаться с Гилязовым, чтобы выяснить у него подробности и проверить подлинность документов.

Горелых добавил, что, по одной из версий, бумаги мог выбросить сотрудник полиции, уволенный несколько лет назад.