Житель Асбеста Дмитрий Гилязов нашел на свалке секретные документы МВД
Фотографии бумаг он выложил в социальной сети «Одноклассники». По словам Гилязова, среди документов есть, в частности, материалы уголовных дел и сообщения агентов полиции с их личными данными. На фотографиях Гилязова видно, что бумаги датированы 1994-1999 годами, на некоторых из них стоит отметка «Секретно».
Полиция Асбеста начала проверку сообщения Гилязова, — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых. По его словам, полицейские пытаются связаться с Гилязовым, чтобы выяснить у него подробности и проверить подлинность документов.
Горелых добавил, что, по одной из версий, бумаги мог выбросить сотрудник полиции, уволенный несколько лет назад.
Комментарии14
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vilingrad 30 сентября 2018 | 20:09
Это уже не цирк- это черте-что:)
zemljanka 30 сентября 2018 | 20:25
vilingrad: Специализация нынче иная. Искать переплаты и лайки.
Не удивят, если за публикацию головотяпство МВД, заведут дело на Дмитрия Гилязова.
mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 20:10
И вы хотите доверить этим мильтонам сведения о банковских счетах всех граждан??
jetsam 30 сентября 2018 | 20:49
mikhail_spb_: да да да да - и в первую очередь, - сечин, ралдугин, костин, миллер...
vinokur 30 сентября 2018 | 20:12
Будущее Гилязова вызывает беспокойство.
midnightblues 30 сентября 2018 | 20:20
vinokur: Японский шпиен
sidoroventucascz 30 сентября 2018 | 20:18
"Выбросить", как же?! Их за хорошие деньги посмотрел кто надо, сделал нужные пересъёмки, выписки и выемки, а ненужные улики уже выбросил.
andy66 30 сентября 2018 | 20:18
это еще что! Скоро на помойке можно будет найти самих сотрудников МВД!
tverboul 30 сентября 2018 | 21:02
andy66:
Kaк будто их изначально где-то еще нашли.
sergei_tn 30 сентября 2018 | 20:28
А кто виновен? Конечно тот кто нашел.
Он их видел, а они секретны.
Помните ту гражданку, которая из окна танки на платформе увидела и смс в Грузию послала. Так ведь ее посадили.
sasass 30 сентября 2018 | 20:31
Власть целиком дырявая и поэтому все протекло в Солсбери и Сирии ...
rena1960 30 сентября 2018 | 20:37
Ой,Дмитрий Гилязов...беги...до канадской границы...,а то не ровён час...сам знаешь наше правосудие...
zhrv 30 сентября 2018 | 20:45
Итак, некий гражданин получил "доступ" к секретным сведениям, и выложил их в публичный доступ?
Да он же преступник, 10 лет - минимум!
s011ma 30 сентября 2018 | 20:55
По его словам, полицейские пытаются связаться с Гилязовым, чтобы выяснить у него подробности и проверить подлинность документов.
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Гилязову пора уже прятаться как-нибудь, так как он однозначно виновен окажется.