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20:02, 30 сентября 2018

Житель Асбеста Дмитрий Гилязов нашел на свалке секретные документы МВД

Фотографии бумаг он выложил в социальной сети «Одноклассники». По словам Гилязова, среди документов есть, в частности, материалы уголовных дел и сообщения агентов полиции с их личными данными. На фотографиях Гилязова видно, что бумаги датированы 1994-1999 годами, на некоторых из них стоит отметка «Секретно».

Полиция Асбеста начала проверку сообщения Гилязова, — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых. По его словам, полицейские пытаются связаться с Гилязовым, чтобы выяснить у него подробности и проверить подлинность документов.

Горелых добавил, что, по одной из версий, бумаги мог выбросить сотрудник полиции, уволенный несколько лет назад.

Комментарии

14

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vilingrad 30 сентября 2018 | 20:09

Это уже не цирк- это черте-что:)

zemljanka 30 сентября 2018 | 20:25

vilingrad: Специализация нынче иная. Искать переплаты и лайки.
Не удивят, если за публикацию головотяпство МВД, заведут дело на Дмитрия Гилязова.

mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 20:10


И вы хотите доверить этим мильтонам сведения о банковских счетах всех граждан??

jetsam 30 сентября 2018 | 20:49

mikhail_spb_: да да да да - и в первую очередь, - сечин, ралдугин, костин, миллер...

vinokur 30 сентября 2018 | 20:12

Будущее Гилязова вызывает беспокойство.

midnightblues 30 сентября 2018 | 20:20

vinokur: Японский шпиен

sidoroventucascz 30 сентября 2018 | 20:18

"Выбросить", как же?! Их за хорошие деньги посмотрел кто надо, сделал нужные пересъёмки, выписки и выемки, а ненужные улики уже выбросил.

andy66 30 сентября 2018 | 20:18

это еще что! Скоро на помойке можно будет найти самих сотрудников МВД!

tverboul 30 сентября 2018 | 21:02

andy66:
Kaк будто их изначально где-то еще нашли.

sergei_tn 30 сентября 2018 | 20:28

А кто виновен? Конечно тот кто нашел.

Он их видел, а они секретны.

Помните ту гражданку, которая из окна танки на платформе увидела и смс в Грузию послала. Так ведь ее посадили.

sasass 30 сентября 2018 | 20:31

Власть целиком дырявая и поэтому все протекло в Солсбери и Сирии ...

rena1960 30 сентября 2018 | 20:37

Ой,Дмитрий Гилязов...беги...до канадской границы...,а то не ровён час...сам знаешь наше правосудие...

zhrv 30 сентября 2018 | 20:45

Итак, некий гражданин получил "доступ" к секретным сведениям, и выложил их в публичный доступ?

Да он же преступник, 10 лет - минимум!

s011ma 30 сентября 2018 | 20:55

По его словам, полицейские пытаются связаться с Гилязовым, чтобы выяснить у него подробности и проверить подлинность документов.
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Гилязову пора уже прятаться как-нибудь, так как он однозначно виновен окажется.

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