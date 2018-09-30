Источник: Москва хочет обменять Олега Сенцова на осужденных в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину
Москва хочет обменять Олега Сенцова на осужденных в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Об этом «Новой газете» рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной. По его словам, Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с США, не включая Украину в переговоры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «не в курсе» возможного обмена Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Диндзе сообщил, что также ничего не знает об этой схеме, но считает ее «рабочей». «Если есть реальная готовность к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные действия. Нам только нужно понимать, насколько серьезны эти разговоры», — сказал Динзе.
Комментарии54
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danko1 30 сентября 2018 | 20:05
Вот и показал Кремль, чьё задание эти преступники, наркоторговец и продавец оружия, выполняли.
За простых людей Кремль и МИД никогда не заступаются.
tvitov66 30 сентября 2018 | 20:10
danko1: на основании чего наш "юрист" и гарант хочет США врулить гражданина Украины? Видать совсем кукушка чердак покинула
kottigr1 30 сентября 2018 | 20:13
tvitov66: В гибели ИЛ-20 у Путина виноват Израиль, а в гибели Сенцова станут виноваты США.. По-видимому физическое состояние украинского режиссера стало критическим, что он стал предлагать изначально неосуществимый обмен.
brandfa 30 сентября 2018 | 20:16
kottigr1: есть простое правило: для того чтобы не приумножать терроризм, не нужно идти не на какие сделки с террористами! Всё, точка!
astet 30 сентября 2018 | 20:39
brandfa: как-то даже обидно за Россию!
Каждый из этих криминальных россиян
тянет только на треть хохла Сенцова?!
Значит ли это,
что и великий Путин - только треть Порошенко? ;)))
multipulllti 30 сентября 2018 | 20:39
brandfa: Всё, точка!
/////
Страна гаврил и бездорожья,
Валежника и лопуха,
Здесь лайкать нужно осторожно,
Не превратиться чтоб в зк.
gordy 30 сентября 2018 | 20:33
"Москва хочет обменять Олега Сенцова на осужденных в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину"
Но Сенцов то требует свободы всем украинским политзаключённым, да и Бут с Бутиной ведь не голодают?
alladinov_03 30 сентября 2018 | 20:46
«Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину»
Я чо-то недоперепонял! Почему такой невыгодный обмен? За матерого террориста, у которого руки по локти в крови вождя мирового пролетариата Ленина Владимира Ильича (ныне покойного) требовать всего трех совершенно невинных российских граждан? А ху-ху эти пендосы не хо-хо? Надо у них вдобавок потребовать Анжелу Дэвис, Леонардо Пелтиера, Сакко и Ванцетти и Джордано Бруно. Пусть отдают, гады! Роисся, вперде!
merelymy 30 сентября 2018 | 21:00
kottigr1: А если сразу на Трампа.
timwlad92 30 сентября 2018 | 21:00
A,что,где ,кого,кому kottigr1 ты обменивать собрался оманывая простых гражда??!!
Колись падла помойная kottigr1!!!
captainobvious 30 сентября 2018 | 20:20
tvitov66: так ведь сказано же: "Мы отвечаем за тех, кого приручили"... вот американцам и отвечать.
romashka__ 30 сентября 2018 | 21:06
Торговца оружием и наркотиками Бута за патриота Украины Сенцова менять нельзя.
СВОБОДУ Олегу Сенцову безоговорочно. Позор Путину.
timwlad92 30 сентября 2018 | 21:05
Ну да tvitov66.
Про то и речь.
Это у украинцев крышу совсем сорвало и они ищут любого обмена на деньги.
И руководству украины по хрену при этом кого и кому и с кем.
jjuddgge_ddrredd 30 сентября 2018 | 20:12
Лично Я - за такой обмен.
Ещё бы парочку таких, как Сенцов осудить лет на 25 - что бы всегда иметь материал для обмена.
Помните, был такой фрик Мальцев? С утра до вечера критиковал Путю.
Его целью была эмиграция, стать эмигрантом, получить полит. убежище и жить на гранты полит. беженца. Чего этот проныра и достиг. Попользовав демшизу по полной программе.
Теперь забыл и про Путина и Россию и спокойно получает пособие в другой стране.
Или, помню, была дамочка, яростная оппозиционерка. Рыбаченко кажется её фамилия. Получила статус полит. беженца и пособие - и забыла про Россию и Путина НАВСЕГДа. Ни строчки протестной. от неё уже несколько лет нет.
А вот не надо было их выпускать - ни Рыбаченко, ни Мальцева. Обвинить в терроризме и всегда иметь материал для обмена под рукой.
Американцы предъявили же липовые обвинения и Ярошенко, и Буту. И России давно пора также действовать. По правилам Игры, установленной американцами - игра без всяких правил.
Хе-хе.
kottigr1 30 сентября 2018 | 20:20
jjuddgge_ddrredd: Хорошая идея.. Можно ещё и из Вас сделать оппозиционера при помощи российских СМИ, а затем впаять Вам лет 20-ть строгача.. И предложить кому нибудь обмен.. Вдруг клюнут ?.. Согласны пожить на тюремной параше за Величие России ?
jjuddgge_ddrredd 30 сентября 2018 | 20:24
kottigr1: Бандерлог , вы здесь дрищите потому что палёной горилки перепили, а грошей на закусь (шматок протухшего сала) не хватило? Или это у вас осеннее обострение? Или когерентно одно на другое наложилось, что типично для хохлят?...хе-хе.
ЗЫ. Одна у вас радость в вашей незамысловатой жизни майданутого скакуна и осталась. Сейчас местные имбецилы вам немерянно плюсиков наставят. Любят эти имбецилы плюсовать олигофренов из нищей и грязной Украинды (жопа Европы)...)))
kottigr1 30 сентября 2018 | 20:27
jjuddgge_ddrredd: Ничего не понял из Вашего бессмысленного потока сознания ...
Так за Россию Вы в тюремном клифту согласны побегать ?
s011ma 30 сентября 2018 | 20:52
kottigr1:
А этот jjuddgge_ddrredd при этом будет верещать:
- Я ж холостыми, - харкая кровью, Он выл на допросах, еле дыша.
servelat 30 сентября 2018 | 20:57
kottigr1: Смотрели фильм "Хочу в тюрьму"? Если так оно и есть, то желающих "пожить" будет достаточно.
beliy_negr 30 сентября 2018 | 20:22
jjuddgge_ddrredd: Теперь забыл и про Путина и Россию и спокойно получает пособие в другой стране.
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Вот подлец. Нет чтобы всю жизнь за 300 долларов на заводе горбатился, а потом доживал в свое удовольствие на мизерную пенсию. Ему нормальную жизнь подавай! Какой негодяй!
jjuddgge_ddrredd 30 сентября 2018 | 20:29
beliy_negr: Пустоголовый имбецил, вы не поняли СМЫСЛ моего коммента.
Я рад за Мальцева, потому что этот прохиндей по полной программе использовал и попользовался демшизоидными хомячками, вроде вас, а вы это даже и не поняли. Смешно жеж)))
alladinov_03 30 сентября 2018 | 20:49
jjuddgge_ddrredd:
Малыш, хочешь еще раз взять у меня за щеку с проглотом?
grigol331 30 сентября 2018 | 20:26
jjuddgge_ddrredd:
Вася, ты узколобый дебил. Нашел кого с Сенцовым сравнить. Твои Ярошенко и Бут только и делают, что просят о помиловании.
kotvinder2 30 сентября 2018 | 20:56
grigol331: А Сенцов с самого начала решил, что его как Савченко отпустят, только немного понтов и драматизма, и вуаля. А тут Путин, который в гляделки играть хорошо умеет, таким макаром Сенцова слегка помаринует, чтоб жизнь мёдом не казалась. Затем говнюка конечно вышвырнут за ненадобностью.
grigol331 30 сентября 2018 | 21:02
kotvinder2:
А вот и еще один дебил - Коля.
Чего там решил Сенцов, знают только Сенцов и господь, если таковой есть в природе.
kotvinder2 30 сентября 2018 | 20:50
jjuddgge_ddrredd: Верзилов с гаремом. Мелкое чмо, но для обмена сойдёт.
timwlad92 30 сентября 2018 | 20:57
Слышь danko1, ну воощето тут стоит что в газетной утке по сведению бабки на лавочке сидящей на заваленке новость получена,что мол хотят оменять ,а что обменять или кого обменять,про то рак на горе свистнет на неделе.
Блин .так повестсь на лохотрон .
Совсем ты плох стал danko1.
imellendorf 30 сентября 2018 | 20:08
Хех. И нафиг амерам этот доктор Хайдер №2 сдался ). Хотя , "обменяли хулигана , на Луиса Карвалана" )
novirusisch 30 сентября 2018 | 20:12
imellendorf: Ты на что намекаешь, сучонок?
Кто у нас сейчас Брежнева заменяет и больше Брежнева уже правит? на него? смотри, донамекаешься.
mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 20:08
Почему у бута фамилия состоит из первых трёх букв фамилии бутиной, а у нацдилера отличается он неё всего на одну букву?
Тут явно что-то нечисто.
tvitov66 30 сентября 2018 | 20:19
mikhail_spb_: дык может и Распутин был Путиным первым
abuvgrobu 30 сентября 2018 | 20:13
Вот этот самый ...дзе и вбрасывает подобного рода слухи. То ли порчву прощупывает, то ли видимость бурной деятельности изображает..
vinokur 30 сентября 2018 | 20:16
Мария Захарова заявила, что «не в курсе» возможного обмена
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Ну и что? могла бы просто соврать.
dusia08 30 сентября 2018 | 20:25
vinokur: А она, что сделала?
vedma2017 30 сентября 2018 | 20:17
Вот раскатали губу !!
Одного невиновного - на трех международных преступников ??
beliy_negr 30 сентября 2018 | 20:18
Скромно, одного на троих.
beserkons 30 сентября 2018 | 20:20
Потребуется три места в государственной думе.
midnightblues 30 сентября 2018 | 20:23
Ни в коем случае!!
Эти трое должны сгнить в тюряге
русские так считают
sergei_tn 30 сентября 2018 | 20:24
И с кем меняться намерены?
endemic 30 сентября 2018 | 20:29
Солдат на генералов не меняют.
gregor 30 сентября 2018 | 20:34
Лицемерный менталитет ,.однако .
Брать в заложники известных людей ...,мучить их ,что бы обменять на своего социально близкого бандита
income 30 сентября 2018 | 21:01
gregor: Мне кажется, он им нужен назад не по причине социальной близости.
kunst54 30 сентября 2018 | 20:39
Где бы взять такую ***дь, что б нам ****** сменять.
alex_sionist 30 сентября 2018 | 20:39
Американцам надо соглашаться уголовников можно снова поймать а Сенцова спасти другой возможности не будет.
ramun 30 сентября 2018 | 20:40
Немногих волнует чего хочет Москва в последнее время.
zhrv 30 сентября 2018 | 20:42
А мне кажется, имело бы смысл и поменять.
Пусть эти лохи "отбывают свое заключение" в дуре (а больше им и некуда податься), а герой достоин свободы!
doxerom 30 сентября 2018 | 20:43
Кремлевским совет, а вы арестуйте всех америкосов, до каких ваши поганые ручонки дотянутся, и потом каждый день, по вечерам, на Первом канале в прямом эфире, отрезайте по одной голове выдвигая свои хотелки. Так одни уроды уже делали, много внимания к себе привлекли.
midnightblues 30 сентября 2018 | 20:46
doxerom: Очень правильная идея
Следующим шагом будет блокировка всех счетов рассейских аборигенов на планете и полный коллапс
Рекомендую так и поступить-умный дядя
moncegorskyi 30 сентября 2018 | 20:43
А при чем тут США и Сенцов. Чай не их гражданин, чтобы выпускать преступников из своей тюрьмы. Тогда можно хватать кого попало из соседних стран, сажать в тюрьму и требовать что-то от США. Видимо крыша едет окончательно у кремлестерха, если делают такой вброс... а вдруг американцы клюнут на это... чем черт не шутит.
sergo_25_26 30 сентября 2018 | 20:46
В Украине полно материала для обмена, взятых в плен российских военнослужащих. Это что, не российские граждане? Точно видать ихтамнеты.
sergo_25_26 30 сентября 2018 | 20:48
Чем раша отличается от сомалийских пиратов?
compare 30 сентября 2018 | 20:51
не слишком ли много хотят?
vedahu 30 сентября 2018 | 20:58
А не жирно будет за одного героя трех мудаков...
dimasg 30 сентября 2018 | 21:02
Один в один Хамас - то прячутся за женщинами с детьми (см. выступления путина), то предлагают обмен невиновного на преступников.