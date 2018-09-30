OSDH: От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч – гражданские лица...

18 тысяч человек, в том числе около восьми тысяч гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии. Об этом заявил Сирийский центр мониторинга прав человека. По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц». Кроме того, по данным центра, было убито более 5 тысяч боевиков ИГИЛ (запрещенной в России) и около 5 тысяч бойцов различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп.

Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население.

Сирия относится к той зоне, где объективно подсчитать количество жертв в результате бомбардировок невозможно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«К сожалению, Сирия относится к той зоне, где любые объективные наблюдения практически невозможны. И Россия этим пользуется. Скорее всего, конечно же, российские авиационные удары привели к жертвам среди мирного населения, но она этого никогда не признает, а доказать это практически невозможно. Все что угодно можно опровергнуть, заявив, что это инсинуация террористов», — сказал он.

По мнению А.Гольца, в принципе невозможно использовать «сотни тысяч тонн боеприпасов» таким образом, что они не затронули мирное население.

«Нам рассказывают, что очень старые российские бомбардировщики СУ-24, а именно они выполняли основную боевую задачу в Сирии, были оснащены сверхновыми средствами наведения, которые позволили бомбить очень точно всякого рода террористов. Все бы хорошо, но никак не отвечает тому опыту, который имеют все те, кто проводил подобные операции – это, увы, составляющая часть любой военной операции», — отметил эксперт.