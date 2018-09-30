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Эксклюзив Эха 20:00, 30 сентября 2018

OSDH: От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч – гражданские лица

18 тысяч человек, в том числе около восьми тысяч гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии. Об этом заявил Сирийский центр мониторинга прав человека. По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц». Кроме того, по данным центра, было убито более 5 тысяч боевиков ИГИЛ (запрещенной в России) и около 5 тысяч бойцов различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп.

Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население.

Сирия относится к той зоне, где объективно подсчитать количество жертв в результате бомбардировок невозможно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.
«К сожалению, Сирия относится к той зоне, где любые объективные наблюдения практически невозможны. И Россия этим пользуется. Скорее всего, конечно же, российские авиационные удары привели к жертвам среди мирного населения, но она этого никогда не признает, а доказать это практически невозможно. Все что угодно можно опровергнуть, заявив, что это инсинуация террористов», — сказал он.
По мнению А.Гольца, в принципе невозможно использовать «сотни тысяч тонн боеприпасов» таким образом, что они не затронули мирное население.
«Нам рассказывают, что очень старые российские бомбардировщики СУ-24, а именно они выполняли основную боевую задачу в Сирии, были оснащены сверхновыми средствами наведения, которые позволили бомбить очень точно всякого рода террористов. Все бы хорошо, но никак не отвечает тому опыту, который имеют все те, кто проводил подобные операции – это, увы, составляющая часть любой военной операции», — отметил эксперт.

Комментарии

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mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 20:04


Не исключено, что когда-нибудь Сирия выставит счёт России за убийство мирных граждан.

petervladov 30 сентября 2018 | 20:05

mikhail_spb_: Не исключено, что когда-нибудь Сирия выставит счёт России за убийство мирных граждан.
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А США? Тупой хохло тролль.

gosha27 30 сентября 2018 | 20:11

petervladov: Мы видим эффективность работы ВКС России!!!
А это означает,что погибшие-это бандиты ИГИЛ!!!!
С другой стороны,США и их шестерки всегда помогали ИГИЛ!!! Это фактура!!!
И никто еще не ответил,что делают США с шестерками в Сирии?? Кто их туда приглашал???? Что там про агрессию и оккупацию,либераства????

patrikk_2 30 сентября 2018 | 20:11

OSDH: От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч – гражданские лица...

Царствие им Небесное. А что ещё скажешь? Сирийцы сами устроили этот бардак с Исламским государством, наподобие немцев Третьего рейха и японцев милитаристской Японской империи, в который американцы в одной бомбардировке Дрездена, не за хрен собачий убили 25 тысяч человек, а в Хиросиме и Нагасаки - 250 000 гражданских лиц и тоже, без какой-либо военной необходимости.

polikarpich 30 сентября 2018 | 20:30

patrikk_2: А не кажется ли тебе, что это их дело, что там, у себя, устраивать?

Лучше бы на себя оборотиться. Здесь, в России что устроили? Воровскую малину? Бандитский притон? То же самое и в восточной Украине.

kottigr1 30 сентября 2018 | 20:31

gosha27: От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек
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Теперь, с учетом примерного количества больших сирийских семей, за своих убитых Путиным родственников россиянам готовы мстить раза в четыре больше людей..
Более 70 000 сирийцев получили еще один повод взять в руки оружие и пойти мстить..

polikarpich 30 сентября 2018 | 20:44

kottigr1: У России, а вернее, у "плешьфюрера", талант производить себе врагов. И даже враги врагов ими становятся, в итоге.
Как в том же Афгане. В конце советских уже просто ненавидели все, и те и другие. Выходили оттуда, сопровождаемые пинками, плевками и проклятиями.

polikarpich 30 сентября 2018 | 20:40

gosha27: А тебе какая разница, ИГИЛ, Хамас или Хезболла?

kotvinder2 30 сентября 2018 | 20:12

petervladov: mikhail_spb_: Гадёныш там чего-то насчитал, убитых игиловцами, а сколько пиндосы людей в одном Мосуле смешали с землёй!

alladinov_03 30 сентября 2018 | 20:35

kotvinder2: «а сколько пиндосы»

Ну-ка, вонючий ублюдок, подтини штанишки, залезай на табуреточку, протяни вперед свою хиленькую ручонку и с выражением расскажи нам о линчевании негров в Америке. Кому сказал!

kotvinder2 30 сентября 2018 | 20:42

alladinov_03: Закройся, таджик вонючий.

polikarpich 30 сентября 2018 | 20:33

petervladov: А США здесь вообще при чём? США тоже ответят, но за своё.

zurich_106 30 сентября 2018 | 20:19

mikhail_spb_: Гольц лукавит, документальные пдтверждения гибели гражданских от рукожопых бомбометателей Путина есть и их достаточно, что бы в гаагском трибунале отправить главстерха на нары.

kara 30 сентября 2018 | 20:05

Как я понимаю, женщины и дети, это особая категория, и если бы были в 8000 они, то об этом не забыли бы указать?

palm_coast 30 сентября 2018 | 20:07

А сколько тысяч мирных жителей погибло на Донбасе от украинских бомбежек?, и сколько среди них детей, женщин, стариков?

polikarpich 30 сентября 2018 | 20:36

palm_coast: Один стрелки на США переводит, другой - на Украину. Это что, по принципу "Им можно, а нам нельзя?"
Донбасс, если кто не знает, это территория Украины. Законная.

samkos 30 сентября 2018 | 20:17

Хорошая репутация - убийцы и отравители.

rena1960 30 сентября 2018 | 20:27

Выбрали "кто,кроме Путина"...,хлебайте...,я так думаю,что члены семей военнослужащих голосовали за "наше всё"...,что сказать...ваш-выбор...ожидайте...

alex_sionist 30 сентября 2018 | 20:31

Тувинский строитель сообщит что это произошло из за того что евреи их кормили горохом и гнали на территорию военной базы Хмейнин чтобы задушить российских пилотов, поэтому вся ответственность лежит на израиле.

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