Британский автогонщик «Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России
Гонка прошла в Сочи. Победитель получил приз лично от президента Путина.
Российский президент обратился к пилоту «Мерседеса» с просьбой не брызгать на него шампанским, как это принято делать на пьедестале. Он добавил, что просил британца об этом в прошлые годы.
«Я предупреждаю вас об этом каждый год», — приводит слова Путина The Sun.
«Я не буду брызгать на вас. В прошлом году это был не я, кто-то другой», — ответил Хэмилтон.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал последним.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 19:41
А зачем нацдилер лезет на пьедестал к победителям, если боится брызг шампанского?
ura_123 30 сентября 2018 | 19:54
Ничего-ничего;скоро и у нас будет российский болид Формулы-1 не имеющий аналогов в мире!
Во всяком случае по стоимости...
rena1960 30 сентября 2018 | 20:01
ura_123: Мой супруг,когда прочёл новость со словами Козака,что не будет аналогов в мире...,вполне резонно заметил:"Это-точно..."
ura_123 30 сентября 2018 | 20:23
rena1960: Так а тож )))