Британский автогонщик «Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России

Гонка прошла в Сочи. Победитель получил приз лично от президента Путина.

Российский президент обратился к пилоту «Мерседеса» с просьбой не брызгать на него шампанским, как это принято делать на пьедестале. Он добавил, что просил британца об этом в прошлые годы.

«Я предупреждаю вас об этом каждый год», — приводит слова Путина The Sun.

«Я не буду брызгать на вас. В прошлом году это был не я, кто-то другой», — ответил Хэмилтон.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал последним.