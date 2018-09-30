Представитель британской королевской семьи принц Кентский Майкл тайно посетил Москву
Об этом пишет газета Сан. Издание отмечает, что визит состоялся 19 сентября, несмотря на заявление властей Великобритании о нежелании посещать Россию. Принц Майкл присутствовал на открытии частной школы в Москве. Он не афишировал свое решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием министерства иностранных дел. Факт поездки подтвердил пресс-секретарь принца. Он уточнил, что у Майкла Кентского есть бизнес-связи в России. Кроме того, он патронирует 16 благотворительных организаций и фондов.
Комментарии8
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sg102 30 сентября 2018 | 19:38
Не все в Великобрехании пидорасы.. Хотя и он тоже..
rus3 30 сентября 2018 | 20:01
sg102: Не все в России ПИДОРАСЫ!!! Хотя к вАм это заключение не относится
abuvgrobu 30 сентября 2018 | 19:40
Ну приезжал и приезжал... Всё равно, по-любому, отравим..
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 19:50
Представитель британской королевской семьи принц Кентский Майкл тайно посетил Москву
Приехал указания получать от Путина, как дальше фабриковать дело об отравлении в Скрипалево, чтобы старушка Англия не так обгажено выглядела в глазах мирового сообщества! Вот как то так.
unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:56
В Крым прибыла делегация из Норвегии
Делегация из Норвегии намерена посетить четыре города аннексированного полуострова. Визит продлится до 6 октября.
Отмечено, что в программу делегации войдет посещение МДЦ Артек, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте и других культурных объектов.
Как сообщается, норвежскую делегацию составили члены группы Врачи против ядерного оружия Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.
Еще одна страна де факто признала Крым Российским, в данном случае Норвегия
eduard53 30 сентября 2018 | 20:01
Тур-неофициальщина попёрла ... То кремлин в Хакасию тайком смотался,
то британский принц - в Москву ... Экономят, что ли?
vinokur 30 сентября 2018 | 20:19
Не удивлюсь, если он тайно посещал любоуницу (с)
beliy_negr 30 сентября 2018 | 20:32
vinokur: Ага, Владимиру Владимировну Путину)