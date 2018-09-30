Федеральное агентство по туризму опубликовало обращение к россиянам, которые находятся сейчас в Индонезии

Ростуризм рекомендует тем, кто планирует поездки по территории страны, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой. В ведомстве отметили, что остров Сулавеси, где произошли землетрясения и цунами, не является туристическим районом и практически не посещается россиянами. В российском посольстве в Индонезии ранее сообщили, что не имеют информации о погибших или пострадавших российских гражданах. Между тем, число погибших превысило 800 человек.