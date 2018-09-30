В Сирии за три года погибли 112 российских военнослужащих
Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в связи с третьей годовщиной российской операции в Сирии.
По его словам почти половина российских военных погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.
«Из техники потеряны восемь самолётов, семь вертолётов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля», — добавил Бондарев.
Комментарии1
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kryimzdick 30 сентября 2018 | 19:34
И молодая не узнает,
Какой у парня был конец