В Сирии за три года погибли 112 российских военнослужащих

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в связи с третьей годовщиной российской операции в Сирии.

По его словам почти половина российских военных погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.

«Из техники потеряны восемь самолётов, семь вертолётов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля», — добавил Бондарев.