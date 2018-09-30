Источник: Москва хочет обменять Олега Сенцова на осужденных в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину
Москва хочет обменять Олега Сенцова на осужденных в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Об этом «Новой газете» рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной. По его словам, Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с США, не включая Украину в переговоры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «не в курсе» возможного обмена Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Диндзе сообщил, что также ничего не знает об этой схеме, но считает ее «рабочей». «Если есть реальная готовность к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные действия. Нам только нужно понимать, насколько серьезны эти разговоры», — сказал Динзе.
Комментарии2
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kryimzdick 30 сентября 2018 | 19:33
Режиссера поменять на наркоторговца, торговца оружием и еще какую-то Чепигу простодырую.
mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 19:34
Вот и раскрылся секрет, зачем нацдилер взял в заложники Сенцова!
А коксо-трольчиху маньку-аблигацию, естественно, в курс дела не ввели из-за её низкой шутовской должности.