ФСИН вводит усиленный рацион питания для заключенных в колониях и СИЗО беременных, подростков и инвалидов

В воскресенье вступил в силу приказ Минюста о том, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вводит усиленный рацион питания для заключенных в колониях и следственных изоляторах беременных женщин, подростков и инвалидов.

Осуществление этих мер не будет большой проблемой для ФСИН, так как в бюджете на этот год уже были включены эти дополнительные нормы. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист и зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Получается, что нормы вернутся к тем, какие были. И на бюджет это никак не повлияет, так как уже закладывались все траты на эти дополнительные нормы на нынешний год», — сказала она.

По словам Е.Меркачевой, до недавнего времени данные категории осужденных получали дополнительное питание, но в какой-то момент одним из приказов постановления правительства эти дополнительные меры были убраны.

«После того, как мы обратили на это внимание, правительство сказало, что здесь была допущена ошибка, поэтому они ее сейчас исправили, и возвращают те нормы, которые уже были. Сказать что это дополнительная нагрузка в плане денег, вряд ли можно, потому что у нас не так много беременных и детей за решеткой», — отметила она.