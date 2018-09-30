Победителем Гран-при Формулы-1 в Сочи стал пилот «Mercedes» Льюис Хэмилтон

Однако лидером он стал благодаря «командной тактике». Его коллега по команде пропустил британца вперед. Россиянин Сергей Сироткин – 18-й.

Победа с горьким привкусом – так, пожалуй, можно охарактеризовать то, что произошло на Гран-при Формулы-1 в Сочи. «Mercedes» применил явную командную тактику, на 25 круге финскому пилоту Валттери Боттасу было сказано пропустить вперед британца Льюиса Хэмилтона, который и стал, таким образом, победителем российского этапа «королевских гонок». На третьем месте гонку завершил немецкий пилот «Ferrari» Себастьян Феттель. Он тоже оказался недоволен, так как шансы побороться за чемпионство в этом сезоне тают на глазах. В после гоночных интервью первая тройка пилотов была сдержана и немногословна, радости не испытывал никто. Традиционно приз победителю вручал президент Владимир Путин, он же встречал гонщиков перед вручением кубков. Широкая улыбка главы государства, однако, настроения пилотам не подняла. Душ из шампанского после подиума тоже был какой-то не радостный и короткий. По результатам гонки в Сочи разрыв между Хэмилтоном и Феттелем в общем зачете вырос до 50 очков. В Кубке конструкторов «Mercedes» и «Ferrari» теперь разделяют 53 балла. Россиянин Сергей Сироткин, который выступает за «Williams», завершил гонку на 18 месте, а стартовал 13-м. Впрочем, именно 18 результат он показал на квалификации, а на стартовой решетке был впереди из-за различных штрафов другим гонщикам.

Следующий этап Формулы-1— Гран-при Японии пройдёт 7 октября на автодроме «Сузука».