США допускают возможность морской блокады России
Такое заявление сделал американский министр внутренних дел Райан Зинке. Российская экономика зависит от способности продавать энергоносители, и в случае необходимости американский флот может помешать энергопоставкам на Ближний Восток, добавил Райан Зинке.
Слова главы МВД США о возможной морской блокаде России не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин. Владимир Лукин добавил, что между Россией и США возможны максимум партнерские отношения, но никак не союзнические.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 19:07
А мы отправим на прорыв морской блокады наш супер-дымоносец "кузя", который так густо надымит, что все другие наши корабли смогут под прикрытием этого дыма сновать туда-сюда под носом у американцев!
traxau_okurka 30 сентября 2018 | 19:09
mikhail_spb_: Нацлидер врежет наглым пиндосам повышением налогов для быдлоскота из 140 млн)))) Уничтожением продуктов))) Пенсионной реформой!!))) Пукин нагибает Америку)))))))))))))))))))))))))))))
patrikk_2 30 сентября 2018 | 19:16
Российская экономика зависит от способности продавать энергоносители, и в случае необходимости американский флот может помешать энергопоставкам на Ближний Восток...
Россия поставляет газ и нефть на Ближний Восток? Вот же тупица, сказать что кто-то поставляет нефть в персидские страны, это всё равно что сказать, что кто-то поставляет шлюх на Украину.
tag188 30 сентября 2018 | 19:24
patrikk_2: Теперь срочно сообщи это правительству. А то они недавно с гордостью отчитывались, что экспорт российской нефти на Ближний Восток вырос с 2,4 млн. тонн в 200 году до 7 млн. тонн в 2015.
novirusisch 30 сентября 2018 | 19:28
patrikk_2: Чего несут новостники на сайте Эха, что за бред?
какие поставки энергоносителей на Ближний Восток, когда все ровно наоборот?
А вот что сказал Ринке.
Глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать ей получить контроль над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке так, как она уже сделала в Европе, передает ТАСС со ссылкой на журнал Washington Examiner.
«У США есть возможность — благодаря нашим ВМС — гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их… чтобы их энергоносители не попали на рынок»
sg102 30 сентября 2018 | 19:25
mikhail_spb_: tvitov66:
В рот возьми, пидар
penderezky 30 сентября 2018 | 19:31
mikhail_spb_: для прорыва блокады нужен не Кузя а ядерноненущие подводные лодки. И это сдует блокаду моментально. Один потопленных авианосец изменит мир.
fresh_breeze 30 сентября 2018 | 19:11
Страаашно!!!
novirusisch 30 сентября 2018 | 19:32
fresh_breeze: Ты уже описался или еще и обкакался?
Подмойся. пушков уже дважды это сегодня делал.
Истерическая реакция кремлинов показала как они действительно испугались.А что они могут сджелать в ответ?
Мощь флотов США и России несопоставима.
banyi4 30 сентября 2018 | 19:12
Ну это же бред... Это либо фигня, либо война... Которая пиндосам необходима)
banyi4 30 сентября 2018 | 19:14
banyi4: пиндосы то воевать НИКОГДА не будут )))
nina51 30 сентября 2018 | 19:15
banyi4: их уже не будет )))
banyi4 30 сентября 2018 | 19:17
nina51: Да это бред!!!! Они свою жопу не подставят ))))
curious69_ 30 сентября 2018 | 19:15
banyi4: Не переживай. Путин уже запустил чудо ракету ,которая будет летать вечно по непонятной траектории и шандарахнет когда нибудь куда нибудь.
tag188 30 сентября 2018 | 19:18
banyi4: Уже сейчас в зарубежных портах во всю арестовывают российские суда, попавшие под санкции, а смешные портянки продолжают издавать какую-то героическую вонь в духе: "пустьтокапопробуют! мыим покажем! ядреныйпепел!!
banyi4 30 сентября 2018 | 19:21
tag188: А пепел это не страшно? )
tag188 30 сентября 2018 | 19:29
banyi4: В пепел верят только 10% идиотов, окончательно контуженных телевизором.
Все остальные имели возможность оценить действия России после утилизации американцами более 200 тушек ихтамнетов в Сирии, во время грозного молчания С-300/400/500/100500 вл время пролетов "Томагавков" или грозного раздавливания турецких помидор (перед этим исправно оплаченных) в ответ на сбитый российский бомбардировщик.
tvitov66 30 сентября 2018 | 19:18
banyi4: а думаешь только наш нацЛидер понты кидать умеет? Тем более что за нашими понтами лишь мультики плохого качества из манежа, за ними самый мощный авианесущий флот прикрытый РНЕ - ПРО морского базирования
banyi4 30 сентября 2018 | 19:23
tvitov66: Он просто шутит, он как Петросян ))))
banyi4 30 сентября 2018 | 19:31
tvitov66: Можно подумать,что клоун типа Вас понты (рамсы) кидать умеет )) Ась?
sg102 30 сентября 2018 | 19:19
Куба этих пидоросов поставила раком с такиой блокадой..
abuvgrobu 30 сентября 2018 | 19:31
А поднадоело уже, что только лишь прозвучит какой-нибудь очередной чих со стороны любого клоуна, так тут же всяческого рода говнота, различного рода члены госдумы, политологи и тому подобная шваль кидаются это комментировать, высказывать своё мнение, а журнашлюшное "Эхо" это бесконечно обсасывает..
koltak76_ 30 сентября 2018 | 19:31
Это уже даже не копье в спину вошдя..
а какой то резиновый чеготоимитатор.
penderezky 30 сентября 2018 | 19:34
Последнее испытание отечественного изделия на новой земле вышибло окна в домах на береговой линии в Норвегии. Можем повторить. Сейчас можно выходить из договоров и не мы ввели эту моду.