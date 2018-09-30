США допускают возможность морской блокады России

Такое заявление сделал американский министр внутренних дел Райан Зинке. Российская экономика зависит от способности продавать энергоносители, и в случае необходимости американский флот может помешать энергопоставкам на Ближний Восток, добавил Райан Зинке.

Слова главы МВД США о возможной морской блокаде России не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин. Владимир Лукин добавил, что между Россией и США возможны максимум партнерские отношения, но никак не союзнические.