OSDH: От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч – гражданские лица...

От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч – гражданские лица. Так утверждает Сирийский центр мониторинга прав человека.

7988 гражданских лиц – это, как заявил глава центра Рами Абдул-Рахман, точное число мирных людей, погибших за три года российских бомбардировок, передает агентство France Press. Еще около 5 тысяч убитых, как отмечают в организации, составляют боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство», примерно столько же – бойцы различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп. Москва, напомним, действует в Сирии на стороне президента страны Башара Асада ровно три года. При этом ранее Россия неоднократно отрицала, что бомбардировки затрагивают гражданское население. Нынешние данные Сирийского центра мониторинга в Кремле пока никак не комментируют.

Между тем на прошлой неделе Сирийская сеть по правам человека сообщила, что за четыре года в результате налетов сил Международной коалиции во главе с США погибли почти 3 тысячи гражданских лиц.