OSDH: От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч – гражданские лица
От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч – гражданские лица. Так утверждает Сирийский центр мониторинга прав человека.
7988 гражданских лиц – это, как заявил глава центра Рами Абдул-Рахман, точное число мирных людей, погибших за три года российских бомбардировок, передает агентство France Press. Еще около 5 тысяч убитых, как отмечают в организации, составляют боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство», примерно столько же – бойцы различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп. Москва, напомним, действует в Сирии на стороне президента страны Башара Асада ровно три года. При этом ранее Россия неоднократно отрицала, что бомбардировки затрагивают гражданское население. Нынешние данные Сирийского центра мониторинга в Кремле пока никак не комментируют.
Между тем на прошлой неделе Сирийская сеть по правам человека сообщила, что за четыре года в результате налетов сил Международной коалиции во главе с США погибли почти 3 тысячи гражданских лиц.
Комментарии13
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traxau_okurka 30 сентября 2018 | 19:07
Петля вокруг ботоксной шеи главвора РФ всё уже)))))
patrikk_2 30 сентября 2018 | 19:12
OSDH: От российских бомбардировок в Сирии погибли 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч – гражданские лица...
И кто в этом виноват? Пушкин? Сирийцы конечно тоже виноваты, что допустили создание на своей территории Исламское государства, но главная вина, как все прекрасно понимают, лежит на США. По вымышленному лживому поводу они напали на Ирак и повесили С.Хуссейна, что практически разрушило не одно, а два государства - Ирак и Сирию. Если в Ираке они ещё помогали марионеточному правительству бороться с ИГИЛ, но вот в Сирии, американцы решили поддержать исламистов, чтобы их руками скинуть всенародно избранного президента Б.Асада. Так что как ни крути, а русские в Сирии подчищают американское дерьмо.
book_publisher 30 сентября 2018 | 19:17
"Так утверждает Сирийский центр мониторинга прав человека..."
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- Этот "Центр мониторинга" состоит из одного единственного чувака по имени Осама Сулейман, который живет в Ковентри (Великобритания) и строчит свои заявления, лежа на диване.
antimalin 30 сентября 2018 | 19:25
Киевский правящий олигархат при президенте Украины, коим является посол США, предъявляет претензии на территории соседних государств.
В частности, на территории ДНР и ЛНР.
Не прокатит однозначно.
kryimzdick 30 сентября 2018 | 19:29
antimalin: однозначно Чепига
vbgolub 30 сентября 2018 | 19:34
Путин не может допустить, чтобы Россия по количеству убитых гражданских лиц в Сирии уступила первенство международной коалиции во главе с США. Хоть здесь Россия будет первая.
unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:08
Согласно исследованию, проведённому одной из ведущих британских исследовательских групп Opinion Research Business (ORB), с момента вторжения войск США на территорию Ирака в 2003 году в Ираке погибло более 1 миллиона мирных жителей.
ORB опрос, в котором приняли участие 2414 иракцев, показал, что 20% опрошенных пережили по меньшей мере одну смерть в своей семье в результате вооружённого конфликта. Согласно последней полной переписи населения Ирака, проведённой в 1997 году, в стране проживает 4,05 миллионов семей. На основании этих данных и проведённого опроса агентство ORB подсчитало число жертв - 1,03 миллионов человек.
А теперь давайте попросим этого лондонского продавца шаурмы также привести обоснование своих цифр. Кстати как то умалчивается что территорию Сирии бомбили куда дольше страны Запада
curious69_ 30 сентября 2018 | 19:08
Путин опять обставил америкосов. Счёт гражданских трупов 8 тысяч против 5 тысяч. Слава вождю.
nersesov 30 сентября 2018 | 19:16
curious69_: 5 тысяч этотнормально, это фигня, вполне демократично ))
mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 19:10
Если чекистско-большевицкая власть уничтожала россиян миллионами, то неужели она пощадит несколько тысяч сирийцев?
danko1 30 сентября 2018 | 19:20
mikhail_spb_: Триллионы на войну и убийства в Сирии есть, а вот 45 тысяч россиян за 3 года умерли только по причине, что на их лечение денег нет.
И эти смерти тоже на отсутствующей
kakslon 30 сентября 2018 | 19:16
"Люди Мира на минуту встаньте!" {C)
snikkersnepper 30 сентября 2018 | 19:18
Второй раз Эхонько скармливает своей пастве эту "новость", второй раз скромно опуская, в каком именно сирийском городе находится эта уважаемая организация.
А зачем напрягаться?..
ПС. Простите, а у вас-олигофренов, кроме Башара Асада, на котором вас капитально заклинило, вообще никаких светлых моментов в жизни нет?