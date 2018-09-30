Губернатор Курганской области Алексей Кокорин досрочно уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса
Об этом РБК сообщили источники, близкие к администрации президента. По их словам, решение об уходе Кокорина уже принято. Официально об этом сообщат в ближайшее время. Одной из главных причин отставки Кокорина, по словам источников, является положение в регионе. Курганская область остается депрессивной, с низким уровнем социально-экономического развития.
Между тем, эксперты говорят, что в области нет никаких природных ресурсов и крупных предприятий. Если не увеличить финансирование региона, то новый глава Курганской области вряд ли что-то изменит.
Комментарии1
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ly4_sveta 30 сентября 2018 | 19:19
Новая ротация под «нового» старого президента?
Сколько не перетряхивай, как ни садитесь, все в
губернаторы не годитесь, т.к. назначаются не по уму,
не по деловым качествам и не организационным
талантам, а по личной преданности вождю, по усердию
перед ним, которое превозмогает рассудок, по
подобострастию и холуйству.