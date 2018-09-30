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18:31, 30 сентября 2018

Однодневный траур объявлен в городе Горловка, который находится на территории самопровозглашенной ДНР

Четверо детей подорвались на мине на окраине города, трое из них погибли. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Иван Приходько,— передает РИА Новости.

По его словам, противопехотная осколочная мина взорвалась возле одного из блокпостов. Одному из погибших мальчиков было 13 лет. Он не сообщил возраст других погибших не уточняется, сообщается только, что они учились в седьмом и восьмом классах школы. Пострадавший мальчик — по словам Приходько, ему 10 лет — был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения.

Комментарии

27

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kryimzdick 30 сентября 2018 | 18:39

Звали Путина, получили

penep 30 сентября 2018 | 18:43

kryimzdick: Дети никого не звали. Они заложники безответственных и безмозглых взрослых.

kryimzdick 30 сентября 2018 | 18:48

penep: прям по Библии. До седьмого колена страдать будут лугандонцы, поведшиеся на искусительные обещания Путина.

(комментарий скрыт)

kir_pich_101 30 сентября 2018 | 18:51

kryimzdick: Нельзя винить детей в том, что делают подлые взрослые.

novirusisch 30 сентября 2018 | 18:57

kryimzdick: Детей жалко в любом случае. Чьи бы они не были.
Даже если эти мины установили их отцы, дети в этом не виноваты.

kryimzdick 30 сентября 2018 | 18:58

novirusisch: никто и не радуется их гибели, просто давайте обозначим причинно-следственную связь

ly4_sveta 30 сентября 2018 | 19:25

kryimzdick: Мощно! Именно причинно-следственную! Но у россиян всегда было туго с анализом и логикой.

kryimzdick 30 сентября 2018 | 19:30

ly4_sveta: Хотя про Холмса любят смотреть, в любой постановке

zztop1960 30 сентября 2018 | 19:34

novirusisch: Отцы виноваты что пустили детей туда где мины. Отцы были пьяные или хрен знает чем занимались возле блок поста

serg_eliseew 30 сентября 2018 | 18:42

Ввп.

aleksei123m 30 сентября 2018 | 18:45

Надеюсь, матери пострадавших напишут благодарственные письма "крестному отцу русского мира"?

minerr 30 сентября 2018 | 18:50

aleksei123m: Русский мир и в Краснодоне и в Шахтерске - это в ДНР и ЛНР. В Крыму не только русский мир, но и российская армия. Но там дети не гибнут. Да потому что украинский мир туда не дошел, либо его оттуда его выставили. Зато украинский мир стоит в пару км от Горловки - это убийственное для детей расстояние.

kryimzdick 30 сентября 2018 | 18:55

minerr: гореть вам в аду, прижопинцы

janychar 30 сентября 2018 | 18:59

minerr: Может я что-то не так прочитал? Трагедия произошла на территории этого самого "ДНР и ЛНР", возле блокпоста (вокруг которого запросто могут быть мины для безопасности этого самого блокпоста), блокпоста явно не украинского. В чём же вина "украинского мира"?

unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:16

janychar: очевидно тем что кровавая киевская хунта напала и оккупирует земли Новороссии, которые она потеряла после Майдана.

ura_123 30 сентября 2018 | 19:27

minerr: Та ни це хлопчик,в Краматорске мир и не стреляют,в Славянске мир и не стреляют потому что оттуда пинками под зад выперли сепарню. Да и в Одессе мир и не стреляют оттого что сепарню туда не пустили,придушив в зародыше.

solonko 30 сентября 2018 | 18:47

Россия пришла и "защитила русскоговорящих".
Там ещё лет пятьдесят взрослые и дети будут на минах подрываться, а в Харькове и Одессе - нет.

Портянки, а ну-ка чего-нибудь тявкните об "укрофашистах".

banyi4 30 сентября 2018 | 18:52

solonko: Да зачем тявкать, ? Замочить всех бандеровцев навиг и всё!!!

tag188 30 сентября 2018 | 18:56

banyi4: Так в чем проблема? Отправляйся мочить. Гусеницы к дивану только приделать не забудь.

"Мочитель" бгггг.

solonko 30 сентября 2018 | 18:58

banyi4: Пятый год уже это слышим, бандеровцы только сильнее стали. Многкратно.

curious69_ 30 сентября 2018 | 18:59

banyi4: //Замочить всех бандеровцев навиг и всё!!!//
Зачем же всех. достаточно одного в кремле.

tvolodi 30 сентября 2018 | 19:33

banyi4: Лучшие умы россии работают с мочой. Умы похуже работают со шпилями.

curious69_ 30 сентября 2018 | 18:56

Ну вот опять америкосы и бандеровцы виноваты, что шахтёры и трактористы пользуются противопехотными минами.

unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:14

Кровавая незаконная киевская хунта ответит за эту чудовищное происшествие! Не забудем, не простим.

ura_123 30 сентября 2018 | 19:29

unprejudiced: Памятный камень возле своего дивана поставь))))

ly4_sveta 30 сентября 2018 | 19:23

Несчастная Горловка, бедные дети, безутешное
горе для родителей. Очень жаль. И все это безобразие
принесла на мирные земли российская военщина,
чекистские агрессоры, и главное - Путин.

zztop1960 30 сентября 2018 | 19:32

На российских минах подорвались , на ДНРовских. Дождались дети и их родители русского мира

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