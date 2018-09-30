Однодневный траур объявлен в городе Горловка, который находится на территории самопровозглашенной ДНР

Четверо детей подорвались на мине на окраине города, трое из них погибли. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Иван Приходько,— передает РИА Новости.

По его словам, противопехотная осколочная мина взорвалась возле одного из блокпостов. Одному из погибших мальчиков было 13 лет. Он не сообщил возраст других погибших не уточняется, сообщается только, что они учились в седьмом и восьмом классах школы. Пострадавший мальчик — по словам Приходько, ему 10 лет — был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения.