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18:31, 30 сентября 2018

В Сирии за три года погибли 112 российских военнослужащих

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в связи с третьей годовщиной российской операции в Сирии.
По его словам почти половина российских военных погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.
«Из техники потеряны восемь самолётов, семь вертолётов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля», — добавил Бондарев.

Комментарии

49

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danko1 30 сентября 2018 | 18:38

помимо этого даже по официальным данным из-за путинской авантюры помощи палачу Асаду разбились 2 самолета, один с 318 туристами, 2-ой - с артистами.
Сколько погибло наемников вообще никто не считал.
Но Путин никогда за ценой не стоит, готов миллионы во имя своих амбиций уничтожить.

sandro_007 30 сентября 2018 | 18:44

danko1:
Вы нагло врете, милая бабушка_данко.

sandro_007 30 сентября 2018 | 18:48

Путин не хотел этих жертв, но на войне без потерь не бывает.

vezdehod 30 сентября 2018 | 18:51

sandro_007:
Путин не хотел этих жертв, но на войне без потерь не бывает.
==============================================================
А разве на Россию кто то напал?

orein51 30 сентября 2018 | 18:57

vezdehod: марсивенриане...

palm_coast 30 сентября 2018 | 19:06

vezdehod:

На США тоже никто не нападает, но наши военные участвуют во многих конфликтах. И гибнут к сожалению. Работу они себе сами такую выбрали., опасную и грязную, но необходимую нашей стране.

vinnidi 30 сентября 2018 | 19:20

palm_coast: Чмо пригожинское, какое же они делают необходимое дело для страны и а частности для кого???

palm_coast 30 сентября 2018 | 19:27

vinnidi:

Например, отбили нефтеперегонную, которую хотели захватить ЧВК "Вагнер". Как вам такой пример укротроль, разве плохо, что на США работает и Ближний Восток?

palm_coast 30 сентября 2018 | 19:29

Мне жаль, что и на Украину оружие посылаем., а вот печенек для "Майдауна" мандонутым жалко не было.

vinnidi 30 сентября 2018 | 19:31

palm_coast: Чмошник пригожинский смею вас мразь огорчить- на Украине за всю жизнь даже не был не разу- и еще этот заводик для кого отбили? и чьими жизнями и за какой бюджет???

eniro 30 сентября 2018 | 19:28

palm_coast: Расскажите, от них тоже отказываются и зарывают в канавах?

palm_coast 30 сентября 2018 | 19:33

eniro:

Условия для военных во всех странах мира разные, но это уже другой вопрос. Важно одно, что все военные отправляются в горячие точки добровольно по роду своей службы, за деньги в первую очередь и знают какая участь их ожидает если что с ними случится., российские не исключение.

spbdweller 30 сентября 2018 | 19:28

vezdehod: Путин

zemljanka 30 сентября 2018 | 18:52

Вагнеровцев - "порубленных в капусту" - людьми не считаются, уволились?

zemljanka 30 сентября 2018 | 18:56

Своих детей и внуков - попрятали с наворованным - брешут как лилипутин обшивок впервые Маргаритой.
Сегодня подорвались дети в Донбассе, а Прилепин Захарченко отбомбились.
И сколько ещё на брехне 140 000 000 будут грабить?

danko1 30 сентября 2018 | 19:03

sandro_007: В чем враньё, портянка?
Самолеты с гражданскими лицами не погибли, вагнеровцев и прочих наемников не уничтожили?
Так что вранье ваше, обвиняющего меня во лжи и ни слова не опровергшего.
Сюда надо еще приплюсовать к жертвам 45 тысяч умерших детей, на операции и лечение которых у власти денег нет, а триллионы на войну в защиту палача Асада находят.

sandro_007 30 сентября 2018 | 19:06

danko1:
Должен назвать вас старой использованной прокладкой в ответ, но не стану опускаться до уровня местечковой быдлосрани.

danko1 30 сентября 2018 | 19:11

sandro_007: Хамство портянок не удивит.
Вы, ненавидящий Россию и россиян, защищающий воров и бандитов, хотя бы попробовали одно слово опровергнуть.

sandro_007 30 сентября 2018 | 19:15

danko1:
Не хитрите, милая бабушка_данко. Еще раз: Путин не хотел этих жертв, но на войне без потерь не бывает.

prade 30 сентября 2018 | 19:22

sandro_007: "Путин не хотел этих жертв"
Но Путин хотел этой бессмысленной войны. Поэтому все жертвы войны на его совести.

sandro_007 30 сентября 2018 | 19:32

prade:
Он несет ответственность за погибших, как главнокомандующий, не спорю. Борюсь с лживой пропагандой милой бабушки_данко. Уже жалею, что вытащил из подземной сотни, есть ощущение, что старую маразматичку не исправить, сизифов труд.

vinnidi 30 сентября 2018 | 19:22

sandro_007: Номерное пригожинское чмо-Старая использованная прокладка ваша родная мамаша, которая выкинула вас в унитаз посчитав затычкой !!!

zemljanka 30 сентября 2018 | 19:20

Читать : лилипутинбошировпетровсмаргаритой...
Планшет не переварил
А как человечество переваривает это ничтожество с обслугой - запугано?

(комментарий скрыт)

venezianez49 30 сентября 2018 | 18:54

sandro_007:
Это её призвание, миссия, если хотите.
А может быть - единственная оставшаяся радость в этой жизни.

novirusisch 30 сентября 2018 | 19:01

venezianez49: тебе, подлюка, не жалко русских людей.
Но ты скажи за что они гибнут, что русские люди получат в результате смертей из родных и близких в Сирии?
Повышение пенсионного возраста, да? Ну, уже получили, а еще что?

kir_pich_101 30 сентября 2018 | 18:47

danko1: Не стоит сравнивать то благополучие и величие, которое Расея получила взамен. Когда на Руси холопов считали и плакали об этом?
Бабы еще нарожают!
У нас незаменимых нет!

midnightblues 30 сентября 2018 | 19:07

danko1: 300 вагнероуцев ,видимо,считались домашним скотом и в список людей не попали-как и докторша с компанией

eniro 30 сентября 2018 | 19:16

danko1: Чувак давно уже живет Самодержцем Всеросс. Вспоминается письмо Петра I:«Как, ваша милость, сие получишь, изволь не помедля еще солдат, сверх кои отпущены, тысячи три или больше прислать в добавку, понеже при сей школе много учеников умирает».

banyi4 30 сентября 2018 | 18:38

Ну надо наверное выяснить, кто виновен и наказать?

banyi4 30 сентября 2018 | 18:47

banyi4: А сколько пиндосов сдохло в Ираке и Афганистане?

novirusisch 30 сентября 2018 | 19:10

banyi4: Ты, тварь подлая, русских считай, почему ты за американцев волнуешься больше, чем за русских? Ты кто?
Пусть американцы сами за своих переживают, говнюк, а то ты совсем за них испереживался.

midnightblues 30 сентября 2018 | 19:15

novirusisch: Он предатель России

vladimir1967 30 сентября 2018 | 18:40

А ихтамнетов никто и считать не собирается.

stas12006 30 сентября 2018 | 18:42

нормальный человек добровольно служить путину не будет.
чем больше этих дебилов сдохнет в сирии , тем меньше их останется в россии.

banyi4 30 сентября 2018 | 18:45

stas12006: Это вы слишком) В РФ хватит нормальных людей, что бы вас раздавить )

vezdehod 30 сентября 2018 | 18:54

banyi4:
Неужели ты себя считаешь нормальным? Гниды вы подвальные.

koltak76_ 30 сентября 2018 | 19:10

stas12006: Жестко, но правильно, к сожалению.
Еще более омерзительны телевидение, и те, кто делает из дебилов наемников.

tag188 30 сентября 2018 | 18:50

По его словам почти половина российских военных погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.
=========================
После поставки Сирии С-300 счет веселе

venezianez49 30 сентября 2018 | 18:51

За это же время уничтожено 85 тыс. террористов.

novirusisch 30 сентября 2018 | 19:14

venezianez49: А почему не 85 миллионов? реально вроде 8,5 тысяч и еще столько же мирных жителей.
Но дело в том, что кроме повышения пенсионного возраста россияне от этого ничего не получили.
Хотя вгрохали в Сирию миллиарды и не рублей.

tag188 30 сентября 2018 | 18:53

По его словам почти половина российских военных погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.
=========================
После поставки Сирии С-300 счет веселей пойдет.

tunis 30 сентября 2018 | 18:54

Смело множим на тысячу и получаем реальное количество тушек.

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prosto_tac 30 сентября 2018 | 19:00

После слов возможно один-два БТР и бронеавтомобиля,сразу понятно как считают.Учета нет вообще.Если не считают БТР ,кто будет считать пушечное мясо .

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unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:05

Для сравнения.
По оценкам немецких спецслужб, возможное количество погибших в ходе военного конфликта на востоке Украины составляет около 50 тыс. Об этом сообщил источник в разведке ФРГ, передают УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Немецкие спецслужбы оценивают возможное число погибших украинских военных в 50 000 человек. Это в десять раз больше, чем заявленные официальные данные. Официальные цифры явно очень занижены и не заслуживают доверия», — говорится в воскресном выпуске газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источник в немецкой разведке.

alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 19:28

unprejudiced: Интересно, а какова была численность ВСУ на момент начала событий. По скромным прикидкам - погиб каждый пятый, если верить германским источникам. Хотя результат все же лучше, чем у Рф в ходе чеченских событий, только в Грозном погибло более 10 00 со стороны федералов. Ощщие потери явно больше.

unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:32

alexisgross_082018: откуда такие безумные цифры? По данным из сети около 5000 за всю первую чеченскую компанию

rampa 30 сентября 2018 | 19:33

unprejudiced: это сколько же "ихтамнетов" в Лугадоне воюют, что они 50 тыс людей поубивали?

askol2016 30 сентября 2018 | 19:25

Чем больше наемников подохнет, тем лучше!

piterrr 30 сентября 2018 | 19:27

За 19 лет окурок погубил миллионы жизней - большинство умерло от его нищеты, многие через его параноидальные понты ...Душегуб этот гопник приблатнённый, одно слово и к великому горю безнаказанный!

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