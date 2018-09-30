В Сирии за три года погибли 112 российских военнослужащих
Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в связи с третьей годовщиной российской операции в Сирии.
По его словам почти половина российских военных погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.
«Из техники потеряны восемь самолётов, семь вертолётов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля», — добавил Бондарев.
Комментарии49
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danko1 30 сентября 2018 | 18:38
помимо этого даже по официальным данным из-за путинской авантюры помощи палачу Асаду разбились 2 самолета, один с 318 туристами, 2-ой - с артистами.
Сколько погибло наемников вообще никто не считал.
Но Путин никогда за ценой не стоит, готов миллионы во имя своих амбиций уничтожить.
sandro_007 30 сентября 2018 | 18:44
danko1:
Вы нагло врете, милая бабушка_данко.
sandro_007 30 сентября 2018 | 18:48
Путин не хотел этих жертв, но на войне без потерь не бывает.
vezdehod 30 сентября 2018 | 18:51
sandro_007:
Путин не хотел этих жертв, но на войне без потерь не бывает.
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А разве на Россию кто то напал?
orein51 30 сентября 2018 | 18:57
vezdehod: марсивенриане...
palm_coast 30 сентября 2018 | 19:06
vezdehod:
На США тоже никто не нападает, но наши военные участвуют во многих конфликтах. И гибнут к сожалению. Работу они себе сами такую выбрали., опасную и грязную, но необходимую нашей стране.
vinnidi 30 сентября 2018 | 19:20
palm_coast: Чмо пригожинское, какое же они делают необходимое дело для страны и а частности для кого???
palm_coast 30 сентября 2018 | 19:27
vinnidi:
Например, отбили нефтеперегонную, которую хотели захватить ЧВК "Вагнер". Как вам такой пример укротроль, разве плохо, что на США работает и Ближний Восток?
palm_coast 30 сентября 2018 | 19:29
Мне жаль, что и на Украину оружие посылаем., а вот печенек для "Майдауна" мандонутым жалко не было.
vinnidi 30 сентября 2018 | 19:31
palm_coast: Чмошник пригожинский смею вас мразь огорчить- на Украине за всю жизнь даже не был не разу- и еще этот заводик для кого отбили? и чьими жизнями и за какой бюджет???
eniro 30 сентября 2018 | 19:28
palm_coast: Расскажите, от них тоже отказываются и зарывают в канавах?
palm_coast 30 сентября 2018 | 19:33
eniro:
Условия для военных во всех странах мира разные, но это уже другой вопрос. Важно одно, что все военные отправляются в горячие точки добровольно по роду своей службы, за деньги в первую очередь и знают какая участь их ожидает если что с ними случится., российские не исключение.
spbdweller 30 сентября 2018 | 19:28
vezdehod: Путин
zemljanka 30 сентября 2018 | 18:52
Вагнеровцев - "порубленных в капусту" - людьми не считаются, уволились?
zemljanka 30 сентября 2018 | 18:56
Своих детей и внуков - попрятали с наворованным - брешут как лилипутин обшивок впервые Маргаритой.
Сегодня подорвались дети в Донбассе, а Прилепин Захарченко отбомбились.
И сколько ещё на брехне 140 000 000 будут грабить?
danko1 30 сентября 2018 | 19:03
sandro_007: В чем враньё, портянка?
Самолеты с гражданскими лицами не погибли, вагнеровцев и прочих наемников не уничтожили?
Так что вранье ваше, обвиняющего меня во лжи и ни слова не опровергшего.
Сюда надо еще приплюсовать к жертвам 45 тысяч умерших детей, на операции и лечение которых у власти денег нет, а триллионы на войну в защиту палача Асада находят.
sandro_007 30 сентября 2018 | 19:06
danko1:
Должен назвать вас старой использованной прокладкой в ответ, но не стану опускаться до уровня местечковой быдлосрани.
danko1 30 сентября 2018 | 19:11
sandro_007: Хамство портянок не удивит.
Вы, ненавидящий Россию и россиян, защищающий воров и бандитов, хотя бы попробовали одно слово опровергнуть.
sandro_007 30 сентября 2018 | 19:15
danko1:
Не хитрите, милая бабушка_данко. Еще раз: Путин не хотел этих жертв, но на войне без потерь не бывает.
prade 30 сентября 2018 | 19:22
sandro_007: "Путин не хотел этих жертв"
Но Путин хотел этой бессмысленной войны. Поэтому все жертвы войны на его совести.
sandro_007 30 сентября 2018 | 19:32
prade:
Он несет ответственность за погибших, как главнокомандующий, не спорю. Борюсь с лживой пропагандой милой бабушки_данко. Уже жалею, что вытащил из подземной сотни, есть ощущение, что старую маразматичку не исправить, сизифов труд.
vinnidi 30 сентября 2018 | 19:22
sandro_007: Номерное пригожинское чмо-Старая использованная прокладка ваша родная мамаша, которая выкинула вас в унитаз посчитав затычкой !!!
zemljanka 30 сентября 2018 | 19:20
Читать : лилипутинбошировпетровсмаргаритой...
Планшет не переварил
А как человечество переваривает это ничтожество с обслугой - запугано?
venezianez49 30 сентября 2018 | 18:54
sandro_007:
Это её призвание, миссия, если хотите.
А может быть - единственная оставшаяся радость в этой жизни.
novirusisch 30 сентября 2018 | 19:01
venezianez49: тебе, подлюка, не жалко русских людей.
Но ты скажи за что они гибнут, что русские люди получат в результате смертей из родных и близких в Сирии?
Повышение пенсионного возраста, да? Ну, уже получили, а еще что?
kir_pich_101 30 сентября 2018 | 18:47
danko1: Не стоит сравнивать то благополучие и величие, которое Расея получила взамен. Когда на Руси холопов считали и плакали об этом?
Бабы еще нарожают!
У нас незаменимых нет!
midnightblues 30 сентября 2018 | 19:07
danko1: 300 вагнероуцев ,видимо,считались домашним скотом и в список людей не попали-как и докторша с компанией
eniro 30 сентября 2018 | 19:16
danko1: Чувак давно уже живет Самодержцем Всеросс. Вспоминается письмо Петра I:«Как, ваша милость, сие получишь, изволь не помедля еще солдат, сверх кои отпущены, тысячи три или больше прислать в добавку, понеже при сей школе много учеников умирает».
banyi4 30 сентября 2018 | 18:38
Ну надо наверное выяснить, кто виновен и наказать?
banyi4 30 сентября 2018 | 18:47
banyi4: А сколько пиндосов сдохло в Ираке и Афганистане?
novirusisch 30 сентября 2018 | 19:10
banyi4: Ты, тварь подлая, русских считай, почему ты за американцев волнуешься больше, чем за русских? Ты кто?
Пусть американцы сами за своих переживают, говнюк, а то ты совсем за них испереживался.
midnightblues 30 сентября 2018 | 19:15
novirusisch: Он предатель России
vladimir1967 30 сентября 2018 | 18:40
А ихтамнетов никто и считать не собирается.
stas12006 30 сентября 2018 | 18:42
нормальный человек добровольно служить путину не будет.
чем больше этих дебилов сдохнет в сирии , тем меньше их останется в россии.
banyi4 30 сентября 2018 | 18:45
stas12006: Это вы слишком) В РФ хватит нормальных людей, что бы вас раздавить )
vezdehod 30 сентября 2018 | 18:54
banyi4:
Неужели ты себя считаешь нормальным? Гниды вы подвальные.
koltak76_ 30 сентября 2018 | 19:10
stas12006: Жестко, но правильно, к сожалению.
Еще более омерзительны телевидение, и те, кто делает из дебилов наемников.
tag188 30 сентября 2018 | 18:50
По его словам почти половина российских военных погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.
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После поставки Сирии С-300 счет веселе
venezianez49 30 сентября 2018 | 18:51
За это же время уничтожено 85 тыс. террористов.
novirusisch 30 сентября 2018 | 19:14
venezianez49: А почему не 85 миллионов? реально вроде 8,5 тысяч и еще столько же мирных жителей.
Но дело в том, что кроме повышения пенсионного возраста россияне от этого ничего не получили.
Хотя вгрохали в Сирию миллиарды и не рублей.
tag188 30 сентября 2018 | 18:53
По его словам почти половина российских военных погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.
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После поставки Сирии С-300 счет веселей пойдет.
tunis 30 сентября 2018 | 18:54
Смело множим на тысячу и получаем реальное количество тушек.
prosto_tac 30 сентября 2018 | 19:00
После слов возможно один-два БТР и бронеавтомобиля,сразу понятно как считают.Учета нет вообще.Если не считают БТР ,кто будет считать пушечное мясо .
unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:05
Для сравнения.
По оценкам немецких спецслужб, возможное количество погибших в ходе военного конфликта на востоке Украины составляет около 50 тыс. Об этом сообщил источник в разведке ФРГ, передают УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«Немецкие спецслужбы оценивают возможное число погибших украинских военных в 50 000 человек. Это в десять раз больше, чем заявленные официальные данные. Официальные цифры явно очень занижены и не заслуживают доверия», — говорится в воскресном выпуске газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источник в немецкой разведке.
alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 19:28
unprejudiced: Интересно, а какова была численность ВСУ на момент начала событий. По скромным прикидкам - погиб каждый пятый, если верить германским источникам. Хотя результат все же лучше, чем у Рф в ходе чеченских событий, только в Грозном погибло более 10 00 со стороны федералов. Ощщие потери явно больше.
unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:32
alexisgross_082018: откуда такие безумные цифры? По данным из сети около 5000 за всю первую чеченскую компанию
rampa 30 сентября 2018 | 19:33
unprejudiced: это сколько же "ихтамнетов" в Лугадоне воюют, что они 50 тыс людей поубивали?
askol2016 30 сентября 2018 | 19:25
Чем больше наемников подохнет, тем лучше!
piterrr 30 сентября 2018 | 19:27
За 19 лет окурок погубил миллионы жизней - большинство умерло от его нищеты, многие через его параноидальные понты ...Душегуб этот гопник приблатнённый, одно слово и к великому горю безнаказанный!