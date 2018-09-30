В Российской премьер Лиге лидер первенства Зенит потерпел первое поражение

Питерцы уступили на выезде Анжи.

Зенит до сего дня в Чемпионате еще не проигрывал. И приехал в Махачкалу в качестве явного фаворита матча. Тем более, что о финансовых проблемах Анжи хорошо известно. А победа в минувшем туре над Динамо была явно не по игре.

Тем не менее, хозяева до перерыва смотрелись даже поинтереснее гостей. Однако главнее события разыгрались во втором тайме. Маркизио вывел Зенит вперед. Хозяева смогли отыграться. Но почти тут же остались в меньшинстве после удаления Белорукова.

Но все равно остро контратаковали и заработали пенальти, который реализовал Кулик. 2-1 сенсационная победа Анжи. Еще в одном матче Краснодар дома обыгрывает московское Динамо 3-0.

Еще в одном матче сегодня встретятся Спартак и Ростов. Игра на Открытие-Арене начнется в 19 часов.