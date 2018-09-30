В Свердловской области местный житель нашёл на помойке секретные документы МВД

Полиция начала проверку.

Несколько папок с документами под грифом секретно обнаружились в Асбесте. На них случайно наткнулся, когда выносил мусор местный житель Дмитрий Гилязов. О находке написал в соцсети Одноклассники. По словам Гилязова, он заинтересовался найденными документами, начал листать и обнаружил что документы секретные. В папках были материалы уголовных дел, личные данные сотрудников и агентов, а также оперативная информация. Документы, судя по опубликованным в соцсети фотографиям, датированы 96м годом и позднее. Тогда ОВД Асбеста возглавлял другой человек.

Полиция выясняет, действительно ли бумаги секретные и почему они оказались на помойке в груде мусора. По одной из версий, документы мог выбросить уволенный несколько лет назад полицейский. Возможно, так он отомстил начальству, предположил представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Агентству ТАСС он сообщил, что проверку ведёт группа оперуполномоченных из подразделения собственной безопасности. Они связываются с автором поста.

Сам же Гилязов позже уточнил, что пытался передать документы начальнику полиции, но тот на звонки не ответил. Тогда он передал находку в ФСБ. Он также рассказал, что получил много звонков от полицейских Асбеста. В том числе с угрозами. Содержание звонков Гилязов обещал обнародовать.

Ранее в Москве в здании бывшего отделения полиции и миграционной службы блогер Лана Сатор нашла сотни паспортов и других документов. Полиция оцепила здание, документ оттуда ночью вывезли. Следственный комитет начал проверку. О возбуждении уголовного дела за халатность СМИ не сообщали.