В Свердловской области местный житель нашёл на помойке секретные документы МВД
Полиция начала проверку.
Несколько папок с документами под грифом секретно обнаружились в Асбесте. На них случайно наткнулся, когда выносил мусор местный житель Дмитрий Гилязов. О находке написал в соцсети Одноклассники. По словам Гилязова, он заинтересовался найденными документами, начал листать и обнаружил что документы секретные. В папках были материалы уголовных дел, личные данные сотрудников и агентов, а также оперативная информация. Документы, судя по опубликованным в соцсети фотографиям, датированы 96м годом и позднее. Тогда ОВД Асбеста возглавлял другой человек.
Полиция выясняет, действительно ли бумаги секретные и почему они оказались на помойке в груде мусора. По одной из версий, документы мог выбросить уволенный несколько лет назад полицейский. Возможно, так он отомстил начальству, предположил представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Агентству ТАСС он сообщил, что проверку ведёт группа оперуполномоченных из подразделения собственной безопасности. Они связываются с автором поста.
Сам же Гилязов позже уточнил, что пытался передать документы начальнику полиции, но тот на звонки не ответил. Тогда он передал находку в ФСБ. Он также рассказал, что получил много звонков от полицейских Асбеста. В том числе с угрозами. Содержание звонков Гилязов обещал обнародовать.
Ранее в Москве в здании бывшего отделения полиции и миграционной службы блогер Лана Сатор нашла сотни паспортов и других документов. Полиция оцепила здание, документ оттуда ночью вывезли. Следственный комитет начал проверку. О возбуждении уголовного дела за халатность СМИ не сообщали.
Комментарии16
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nikolashin2017 30 сентября 2018 | 18:15
секрета нет:в родной стране-
- все государево в гав....
severnaj 30 сентября 2018 | 18:24
nikolashin2017: правильнее - все в государевом гавне :-))
unprejudiced 30 сентября 2018 | 18:44
nikolashin2017: severnaj: Хиллари Клинтон, еще занимая пост госсекретаря США, во время своего визита в Россию забыла сумку с секретными документами в номере отеля, передает телеканал ABC News со ссылкой на данные ФБР.
В Британии начато расследование потери секретных документов премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом сообщает издание Telegraph.
Расследование начали после того, как детали графика премьер-министра были найдены пассажиром. Сам секретный документ нашли в январе этого года в вагоне первого класса, который следовал из Манчестера в Эдинбург.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердило информацию о пропаже секретных документов, об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
СМИ ранее сообщили, что был утерян приказ об утверждении инструкции для мобилизации и был утерян из штаба военного ведомства.
Что по этому поводу скажете?
djuga 30 сентября 2018 | 18:58
unprejudiced: Что по этому поводу скажете?
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Вы такой забавный, такой странный...
Не понимаете разницы между понятиями (случайно) "потерял/забыл" папку/бумажку и "сознательно выбросил в помойку/оставил множество коробок с документами при переезде"?
Пичалька.
Потренируйтесь ещё, авось начальство оценит.
kir_pich_101 30 сентября 2018 | 18:16
Так помойка-то была секретной!
Какой негодяй!
alex_melnikov Алексей Мельников 30 сентября 2018 | 18:22
Очередной пример путинского развала. Везде и во всем. От космоса до полиции.
unprejudiced 30 сентября 2018 | 18:31
alex_melnikov: Хиллари Клинтон, еще занимая пост госсекретаря США, во время своего визита в Россию забыла сумку с секретными документами в номере отеля, передает телеканал ABC News со ссылкой на данные ФБР... а это что, развал пендосии?
unprejudiced 30 сентября 2018 | 18:34
alex_melnikov: В Британии начато расследование потери секретных документов премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом сообщает издание Telegraph.
Расследование начали после того, как детали графика премьер-министра были найдены пассажиром. Сам секретный документ нашли в январе этого года в вагоне первого класса, который следовал из Манчестера в Эдинбург.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердило информацию о пропаже секретных документов, об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
СМИ ранее сообщили, что был утерян приказ об утверждении инструкции для мобилизации и был утерян из штаба военного ведомства.
vezdehod 30 сентября 2018 | 18:35
alex_melnikov:
Очередной пример путинского развала. Везде и во всем. От космоса до полиции.
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Опять будут искать "Крота" в своих продажных рядах.
unprejudiced 30 сентября 2018 | 19:11
alex_melnikov: severnaj: nikolashin2017: djuga: для того чтобы заявить что государство в гов... неважно, случайно потерял или случайно выбросил на помойку. чего молчите то - severnaj: nikolashin2017:alex_melnikov:?
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 18:22
Местный житель помойки! Гыыы))) Уж писали бы открытым текстом - БОМЖ! По всей видимости этот "местный житель" помойки и есть электорат ЭМ!!!!!!!!!!!
jamba 30 сентября 2018 | 18:30
А вот за такое, наказать жителя по всей строгости! Рассекретил секретное хранилище. Вообще, все жители страны (на всякий случай), включая стариков и старух, должны дать подписки о неразглашении секретных сведений;))))
chubazzl 30 сентября 2018 | 18:32
А чего вы хотите? Государство было разрушено ещё в 91 году, с тех пор есть только племена дикарей (в которых либералы превратили людей), объединённых только возможностями для хапка. Они поставили себе арбитра, чтобы не сталкиваться лбами, а до этого они постоянно сталкивались на либеральном диком поле. А государство как было, так и остаётся никому не нужным. Оно нужно только простым честным людям, которых сейчас против государства и настраивают (пенсионный грабёж итд)
bes_imeni 30 сентября 2018 | 18:40
вот этот парень.
https://ok.ru/profile/576931566796
теперь его, скорее всего, будет прессовать полиция.
efilika 30 сентября 2018 | 18:56
выкладывайте в инет. давайте ознакомимся, что там засекретили менты. Это попадает в общую канву: грушники-неумехи, менты-ротозеи, все вместе не способные, или не обучены, профессионально относится к делу. Опускаем, то что задуманное грушниками изначально мерзко по сути.
orein51 30 сентября 2018 | 18:59
"НУ как, Григорий?" - "Отлично, константин!" [М. Жв.]