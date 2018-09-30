Телеканал «Дождь» опубликовал видео пыток в омской исправительной колонии №7
Согласно кадрам, заключенных заставляли танцевать голыми и приседать с дополнительным весом.
Видео жестокого обращения с арестантами ИК-7 в Омске было снято в декабре 2015 года, сообщает «Дождь». На кадрах видно, как какое-то время обнаженные заключенные сидят на корточках в одном из помещений колонии. Затем же они танцуют парами и приседают с нагрузкой. По данным телеканала, на видео присутствует бывший инспектор отдела безопасности омской колонии Василий Трофимов, который в сентябре получил 2 года за превышение полномочий.
Между тем ряд заключенных в интервью «Дождю» рассказали, что другие методы пыток по отношению к ним были гораздо более жестокими. По их словам, сотрудники омской колонии №7 могли подсоединять ток к гениталиям, завязывать глаза или душить пакетом, вырывать волосы на груди или бить по пяткам. Двое бывших заключенных отметили, что из-за пыток остались инвалидами: один из них уже долгое время содержится в туберкулезном центре, а у второго парализовало левую руку.
В пятницу же прокуратура Омской области сообщила о проверках колоний региона после информации о пытках в лечебно-исправительном учреждении №10. В местном ФСИН также упоминали и колонию №7.
Комментарии12
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danko1 30 сентября 2018 | 18:27
Помимо всего перечисленного заключенных выгоняли голыми на мороз, а надзиратели между собой соревнуются в изощренности унижений и пытках
Но грудь начальника .этого отделения ГУЛАГа вся в орденах.
И наверняка подобное происходит во многих колониях.
Гестаповцы отдыхают в сравнении с путинскими фашистами.
sg102 30 сентября 2018 | 18:18
ты хотел этого, пиавр... на эхе все пидарасы .Веник самый главный... Попробуй забанить, тварь....
ser_gey_love_roff 30 сентября 2018 | 18:48
sg102: Бонифаций разбушевался )
unprejudiced 30 сентября 2018 | 18:20
Пора Дождь закрывать навсегда, как явного врага России.
banyi4 30 сентября 2018 | 18:21
Ну это нормально во всех странах, что бы в жопе наркотики не проносили )
danko1 30 сентября 2018 | 18:29
banyi4: Фашиствующие мрази-портянки выползли в защиту себе подобных тварей.
dchd49 30 сентября 2018 | 18:47
banyi4: Издеваются,как правило,над теми,кто в жопе ничего не проносит. Кому нужны наркотики,тому проносят через дверь.
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 18:32
...а ещё их пытали жареной картошкой с мясом.
В таком случае все залы аэробики с танцкружками следует присовокупить к заведениям совершающих пытки на людях, а на их организаторов завести уголовные дела.
Реально на дожде с эхом работают полноценные дебилы!
oleg_andreevich 30 сентября 2018 | 18:50
ebyliberactov: а в больницах людей вообще скальпелем режут. И это не считается преступлением. Поэтому, если вас зарежут не в больнице - то это тоже будет совершенно законно.
sg102 30 сентября 2018 | 19:33
oleg_andreevich:
Иди на куй ( как ты любишь) жЫвотное.. Какого хера ты, пидорас, влезаешь в людские разговоры, мразь?
ser_gey_love_roff 30 сентября 2018 | 18:38
Будете протестовать против счастья жить в бандитской стране - готовьтесь танцевать голыми на тюремном цементе, посыл Кремля через Дождь и Эхо.
abuvgrobu 30 сентября 2018 | 19:10
А в чём проблема-то ? Обыкновенная культурная и спортивная работас контингентом..