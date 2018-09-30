Телеканал «Дождь» опубликовал видео пыток в омской исправительной колонии №7

Согласно кадрам, заключенных заставляли танцевать голыми и приседать с дополнительным весом.

Видео жестокого обращения с арестантами ИК-7 в Омске было снято в декабре 2015 года, сообщает «Дождь». На кадрах видно, как какое-то время обнаженные заключенные сидят на корточках в одном из помещений колонии. Затем же они танцуют парами и приседают с нагрузкой. По данным телеканала, на видео присутствует бывший инспектор отдела безопасности омской колонии Василий Трофимов, который в сентябре получил 2 года за превышение полномочий.

Между тем ряд заключенных в интервью «Дождю» рассказали, что другие методы пыток по отношению к ним были гораздо более жестокими. По их словам, сотрудники омской колонии №7 могли подсоединять ток к гениталиям, завязывать глаза или душить пакетом, вырывать волосы на груди или бить по пяткам. Двое бывших заключенных отметили, что из-за пыток остались инвалидами: один из них уже долгое время содержится в туберкулезном центре, а у второго парализовало левую руку.

В пятницу же прокуратура Омской области сообщила о проверках колоний региона после информации о пытках в лечебно-исправительном учреждении №10. В местном ФСИН также упоминали и колонию №7.