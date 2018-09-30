Голосование на референдуме о переименовании Республики Македония началось в воскресенье на всей территории страны

Голосование на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании Республики Македония началось в воскресенье на всей территории страны.

Стране предстоит сделать серьезный выбор, но результаты могут не засчитать из-за низкой явки. Об этом «Эху Москвы» рассказала корреспондент издания Daily Beast Анна Немцова.

В случае установления союза с Грецией Македонии было обещано вхождение в ЕС к 2030 году. Это чрезвычайно бедная страна, которой нужно гораздо больше времени, чтобы вывести экономику на приемлемый уровень, добавила Анна Немцова.