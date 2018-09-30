Голосование на референдуме о переименовании Республики Македония началось в воскресенье на всей территории страны
Голосование на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании Республики Македония началось в воскресенье на всей территории страны.
Стране предстоит сделать серьезный выбор, но результаты могут не засчитать из-за низкой явки. Об этом «Эху Москвы» рассказала корреспондент издания Daily Beast Анна Немцова.
В случае установления союза с Грецией Македонии было обещано вхождение в ЕС к 2030 году. Это чрезвычайно бедная страна, которой нужно гораздо больше времени, чтобы вывести экономику на приемлемый уровень, добавила Анна Немцова.
Комментарии2
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sg102 30 сентября 2018 | 18:14
С куяли лживыые эховские пидорасы эту носость постоянно выкладывают. Пошли на хуй...
banyi4 30 сентября 2018 | 18:16
С удовольствием быпообщался, кому это интересно )