Песков: Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно
Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сначала должны состояться переговоры. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у Владимира Путина поддержки в решении косовской проблемы. Он подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке. По словам Вучича, он намерен встретиться с Путины через несколько дней.
Обострение между Сербией и Косово вряд ли перерастет в военный конфликт. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен обратиться за поддержкой к президенту России Владимиру Путину, и планирует обсудить с российским главой ситуацию вокруг Косово. «У России никогда не менялась позиция, она всегда поддерживала Сербию в вопросе разрешения конфликта в отношении Косово. Надо внимательно посмотреть на то, каким образом можно было бы повлиять на скорейшее урегулирование этого процесса», — сказал А.Бабаков. .
Это реакция на выходку руководителя Косово, который ранее посетил спорную территорию с отрядом спецназа. Серьезных последствий у этого быть не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Павел Кандель. Александру Вучичу поступило предложение признать Косово республикой, а взамен получить шанс вступить в Евросоюз, но сербский президент отказался, отметил Павел Кандель.
Ситуация в Сербии не играет важной роли для России, поэтому президент не должен уделять этой проблеме много внимания. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Орешкин также добавил, что заявление президента Сербии носит скорее символический и идеологический характер.
Комментарии15
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putin2018 30 сентября 2018 | 18:04
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
seryj_wolk 30 сентября 2018 | 18:08
Чем ближе к Путину, тем дальше от европейской цивилизации. Да и воевать в Европе больше никто сербам не даст. Должны были усвоить урок.
kir_pich_101 30 сентября 2018 | 18:14
seryj_wolk: Урок не усвоен, это понятно.
Судя по тому, как вошьдь поступает, история ничему не учит.
tag188 30 сентября 2018 | 18:09
Пока Сербия не собьет хотя бы один российский самолет, говорить о какой-либо помощи со стороны России преждевременно!
xoxlokost 30 сентября 2018 | 18:13
tag188: Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK признался, что считает украинцев "нацией болванов". По словам уроженца Львова, быть писателем в его стране крайне сложно, поскольку украинцы не привыкли читать.
alex55 30 сентября 2018 | 18:27
xoxlokost:
не тупи... Где Косово с Сербией, а где Украина... Или новые методички по случаю выходных не успели выдать?
sensei54 30 сентября 2018 | 18:10
Вучич, дурилка, не понимает, с кем он связался и что это будут за переговоры.
cromwel 30 сентября 2018 | 18:26
Оаз Песков говорит что преждевременно, значит все уже решено: готовте бабки для помощи Сербам. А уже потом они о нас ножки выьрут.
danmestari 30 сентября 2018 | 18:43
Ну, бл.дь, давайте, придурки, еще в Югославию влезьте.
alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 19:08
danmestari: Югославии уже нет !!! Это искусственное образование как европейцы создали, так и развалили - причем, что создание, что развал были результатом большой крови. Надо отдавать себе отчет - большой любви к русским на Балканах уже не испытывают, точнее к режиму.
alena01 30 сентября 2018 | 18:56
Ну, опять...
Но если вообще отменить пенсии...
ly4_sveta 30 сентября 2018 | 19:04
А кто-то пустит Путина в Европу? Три ха-ха!)))
Пусть сначала в своём околотке жизнь
обустроит, а то «Фока на все руки дока» только
по чужим территориям, да исподтишка с пакостями
и подлостями.
curious69_ 30 сентября 2018 | 19:06
Завидует сербский президент батьке Лукашенко... У того классно получается бесконечный танец под названием : дэнги давай, давай дэнги.....
ex_ex 30 сентября 2018 | 19:18
"Обострение между Сербией и Косово вряд ли перерастет в военный конфликт."
Перерастет-перерастет. Там где наши руки приложат, обязательно перерастет.
zkotor 30 сентября 2018 | 19:34
Вучич не мог найти себе худшего союзника чем вова-бедоносец. искренне сочувствую сербам ибо в ближайшее время на них обрушатся неприятности