Песков: Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно

Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сначала должны состояться переговоры. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у Владимира Путина поддержки в решении косовской проблемы. Он подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке. По словам Вучича, он намерен встретиться с Путины через несколько дней.

Обострение между Сербией и Косово вряд ли перерастет в военный конфликт. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен обратиться за поддержкой к президенту России Владимиру Путину, и планирует обсудить с российским главой ситуацию вокруг Косово. «У России никогда не менялась позиция, она всегда поддерживала Сербию в вопросе разрешения конфликта в отношении Косово. Надо внимательно посмотреть на то, каким образом можно было бы повлиять на скорейшее урегулирование этого процесса», — сказал А.Бабаков. .

Это реакция на выходку руководителя Косово, который ранее посетил спорную территорию с отрядом спецназа. Серьезных последствий у этого быть не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Павел Кандель. Александру Вучичу поступило предложение признать Косово республикой, а взамен получить шанс вступить в Евросоюз, но сербский президент отказался, отметил Павел Кандель.

Ситуация в Сербии не играет важной роли для России, поэтому президент не должен уделять этой проблеме много внимания. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Орешкин также добавил, что заявление президента Сербии носит скорее символический и идеологический характер.