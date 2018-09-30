18 тысяч человек, в том числе около восьми тысяч гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии
Об этом заявил Сирийский центр мониторинга прав человека. По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц». Кроме того, по данным центра, было убито более 5 тысяч боевиков ИГИЛ (запрещенной в России) и около 5 тысяч бойцов различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп.
Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население.
Комментарии16
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traxau_okurka 30 сентября 2018 | 18:02
Кааааарлик-вор))) Гааага тебя ждееет)))
bozman_xl 30 сентября 2018 | 18:06
Песков (рупор Путина) прокомментирует эти цифры так: "Российские бомбы - мирные бомбы, гражданских они не убивают, только террористов"
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 18:08
traxau_okurka: Верим и знаем, что карлик каждую ночь трахает тебя в извращённой форме, а потом ты облизываешь у него свой кал с его члена.
anticolonel 30 сентября 2018 | 18:04
Метко пуляют, молодцы.
unprejudiced 30 сентября 2018 | 18:04
Сирийский центр мониторинга прав человека.. дальше можно не читать. Ибо это просто продавец шаурмы который с потолка свои данные берет
gonduras_on_colima 30 сентября 2018 | 18:09
unprejudiced: // Сирийский центр мониторинга прав человека.. дальше можно не читать. //
Слышь, клоун в портянках, в твоей орде-углеводородине за последние 500 лет права человека не соблюдались ни одного дня.
Так что лучше рассуждай про кутузки и шмурдяки - здесь у вас опыт накоплен такой, что на 50 приличных стран хватит.
И да, удило ватное, то, что воздушно-комические бомбят игиловских в последюю очередь, говорилось уже после первых вылетов.
Уже дошло или ещё добавить?
snikkersnepper 30 сентября 2018 | 18:12
unprejudiced:
Ну, Эхонько хотя бы уже стесняется прямо указывать, что этот центр расположен в таком известном сирийском городе как... Лондон. Неужели хоть чему-то обучаются?
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 18:06
Охотно верим, так как точно знаем, что Веня Дебилкин самолично на счётах отсчитывал численность погибших костяшками.
compare 30 сентября 2018 | 18:10
ebyliberactov: ты-извращенец? или,просто,женщины в тебе не видят мужчину? что за ник у тебя,как лозунг? не женщин,а каких-то "растов" ты предлагаешь в качестве "партнеров"...ты попробуй само..бство,для начала,зеленая сопля,а потом,глядишь и научишься в женщинах видеть то,что положено мужчине..
democ 30 сентября 2018 | 18:06
Это ещё "по - божески". В Афганистане - более миллиона.
sensei54 30 сентября 2018 | 18:07
Даже если не 8 тыс гражданских, а 800, все равно это военное преступление.
sasass 30 сентября 2018 | 18:07
Зато виртуально ИГИЛ разгромили и победу своими костями обложили.....
vvpv 30 сентября 2018 | 18:10
Только натовские и бандеровские снаряды убивают мирных граждан а скрепные российские снаряды при попадании в мирных жителей разлетаются фиалками, доказано еще в чеченских войнах, да, портянки?
aleksei123m 30 сентября 2018 | 18:11
Хорошо бы эти данные Сербии показать. Может задумаются прежде чем к "геополитику" обращаться.
nikolashin2017 30 сентября 2018 | 18:12
пусть приготовится воронеж
в стране,где счастье не догонишь...
venezianez49 30 сентября 2018 | 18:12
А где находится этот «сирийский центр» ?
Хорошо было бы, если бы этот «центр» опубликовал свои данные о том сколько сколько сирийцев уничтожили американцы, евреи со своими «умными» бомбами и их прихвостни ?