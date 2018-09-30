18 тысяч человек, в том числе около восьми тысяч гражданских лиц погибли в результате российских бомбардировок в Сирии

Об этом заявил Сирийский центр мониторинга прав человека. По словам главы правозащитного центра Рами Абдул-Рахмана, «за период с сентября 2015 до сентября 2018 года в ходе российских бомбардировок в Сирии погибли 7988 гражданских лиц». Кроме того, по данным центра, было убито более 5 тысяч боевиков ИГИЛ (запрещенной в России) и около 5 тысяч бойцов различных повстанческих, исламистских и джихадистских групп.

Россия действует в Сирии на стороне Башара Асада с 30 сентября 2015 года и всегда отрицала, что ее бомбардировки затрагивают гражданское население.