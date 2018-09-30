Представитель британской королевской семьи принц Кентский Майкл тайно посетил Москву
Об этом пишет газета Сан. Издание отмечает, что визит состоялся 19 сентября, несмотря на заявление властей Великобритании о нежелании посещать Россию. Принц Майкл присутствовал на открытии частной школы в Москве. Он не афишировал свое решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием министерства иностранных дел. Факт поездки подтвердил пресс-секретарь принца. Он уточнил, что у Майкла Кентского есть бизнес-связи в России. Кроме того, он патронирует 16 благотворительных организаций и фондов.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina06 30 сентября 2018 | 17:35
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
xoxlokost 30 сентября 2018 | 17:40
Представитель британской королевской семьи принц Кентский Майкл тайно посетил Москву....
Вот гнида ,Скрипали его теперь засудят ,и энтот говнописатель про Путина обсерится ! Скоты бритские !
jidkov 30 сентября 2018 | 17:56
xoxlokost, когда вы пишете, такое ощущение, что вы бредите...
sasass 30 сентября 2018 | 17:42
За спиной Мэй заговор плетет...
archibald_dandy_esquire 30 сентября 2018 | 18:08
sasass:
на самом деле (как говорят "политологи" перед тем,как начать врать)
на самом деле - принц Кентский майкл хочет получить гражданство России, потому что он беден, как церковная вошь, а в россии ему обещали денег из бюджета, чтобы яхту себе сделал, как у Сечина, и ему разрешат отдыхать в Крыму, известном своим хорошим сервисом
принц Майкл пока раздумывает
ещё есть предложение поженить
ся с российским чтецом рэпа Тимати, которого любит Рамзан Ахматович Кадыров - если Рамзан Ахматович позволит принцу Майклу, то вполне они состыкуются
dictvena 30 сентября 2018 | 17:45
Чё то похожее было лет эдак 80 назад...
novirusisch 30 сентября 2018 | 18:03
dictvena: Да, тогда королевская семья была поклонницей нацистов.
Очень долго пришлось отмазываться.
Фактически к королевской семье Гесс летел.
Не долетел, не повезло. 50 лет в тюрьме просидел.
nikolaitschi 30 сентября 2018 | 17:49
Прям уж так и тайно. просто отказался чиновникам руки жать. Они людей с властями в одну кучу не сваливают.
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 17:51
Представитель британской королевской семьи принц Кентский Майкл тайно посетил Москву
Приехал указания получать от Путина, как дальше фабриковать дело об отравлении в Скрипалево, чтобы старушка Англия не так обгажено выглядела в глазах мирового сообщества!
nf5096004 30 сентября 2018 | 17:56
gluhoy2250: уж кто обгадить в этой истории, так это российские спецслужбы. Вы можете миллион раз твердить, что это не вы, однако слишком много неоспоримых доказательств у англичан и позорное интервью двух россиян, над которым посмеялся весь мир.
m404 30 сентября 2018 | 18:04
nf5096004: весь мир это,как всегда великая бандерляндия?чмо--ты низшее существо.