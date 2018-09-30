Представитель британской королевской семьи принц Кентский Майкл тайно посетил Москву....

Об этом пишет газета Сан. Издание отмечает, что визит состоялся 19 сентября, несмотря на заявление властей Великобритании о нежелании посещать Россию. Принц Майкл присутствовал на открытии частной школы в Москве. Он не афишировал свое решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием министерства иностранных дел. Факт поездки подтвердил пресс-секретарь принца. Он уточнил, что у Майкла Кентского есть бизнес-связи в России. Кроме того, он патронирует 16 благотворительных организаций и фондов.