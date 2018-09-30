Комиссия по этике Международной шахматной федерации признала Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур
Комиссия по этике Международной шахматной федерации признала Аркадия Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур. Российский политик претендует на пост главы организации. Он подал ходатайство в прокуратуру Швейцарии о привлечении к ответственности за клевету вице-президента ФИДЕ Геогиоса Макропулоса. Ранее Макропулос обвинил Дворковича в использовании запрещенных методах агитации и нарушении этического кодекса. На пост главы ФИДЕ претендуют Дворкович, Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт, — сообщает новая газета.
Комментарии7
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patrikk_2 30 сентября 2018 | 17:44
На пост главы ФИДЕ претендуют Дворкович, Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт...
Ну конечно, если выбирать между русским и британским претендентами, то грек конечно поддержит британца.
ext_lev_ev 30 сентября 2018 | 17:50
Вот так они и трудоустроятся после КонцаСвета - сами не заметите, как Шувалов-с-собачками станет избранным президентом какого-нить "Красного Креста" или всемирного общества собаководов.. Покамест недовольные из России будут клацать зубами над уточкой Медвежки..
lakao_gridlo33 30 сентября 2018 | 18:11
ext_lev_ev: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Честной ПАДЛОЙ мечтал быть "такава" по дури своей
НО, не нашёл он поддержки у местных еховских БЛЯДЕЙ.
Очередная МУДОСТЬ от любителя борщевика
Гласит: у щелкопёра "умственность" НИЗКа.
За умного хотел МОЛЧКОМ сойти ДЕБИЛ "такава"
НЕ СМОГ - болезнь Альцгеймера жидку МЕШАЛА.
Зоофильный "такава" взрастил на окошке ГЕРАНЬ
"lagerkvizt" на балконе лелеял какую-то ДРЯНЬ
Гортензия росла у "sirundi" на солнечной грядке
И всё у них с ентою флорою было в АЖУРЕ-ПОРЯДКЕ!
Пришёл агроном -"putriot_" и подложил дебилам СВИНЬЮ:
"Обработал" их грядки,горшочки,балконы вреднючей СРАНЬю.
Засохли,пожухли листочки гераней-гортензий в расцвете
И лишь муравьи там гуляют при солнечном свете.
У "такавы" есть, якобы, умницы дочки
Подросли у него и дебилы-сыночки
Обладает "такава" собачьею сворой
Кобелишки и сучки - мастифы в которой
Есть ещё у него "квадроцикл - мерседес",
На коем всю "живность" вывозит он в лес.
Ведь дачей-землёю владеет ШурОк под Москвою
Хотя БОРЩЕВИК процветает там летней порою.
На рынке блошином ЛОПАТУ дебил прикупил
Поставил весною в сарае, и к лету - забыл.
И! вместо того, шоб рубить сей сорняк по-весне,
"такава" погряз щелкопёрством на "Ехе" - в ГОВНЕ!
Стоит "takava" в лучах заката
Кругом "борщевник",в руках - ЛОПАТА.
Лопата эта - из шведской стали
Друзья по блоХу с трудом достали.
Всучили Сашке и наставленье дали:
Садись на "квадрик",крути педали в родные дали,
Сорняк пиндосский корчуй с корнями,дебил "takao"
Твоё НЫТЬЁ здесь уже в печёнках, уж всх достало.
Работай в поле,борись с осотом,торгуй навозом
На ниве этой сравниться сможешь...с плохим КОЛХОЗОМ!
condor00 30 сентября 2018 | 17:46
Вы, для кого сегодня кумирами являются дельцы, поедатели грантов и "просветители" - Каспаровы - Шендеровичи - Улицкие - Ходоркрвские - Шевцовы,.. ещё увидите на Олимпе (вновь!) Дворковичей - Кудриных - Мединских,.. благодаря нынешним своим кумирам. Не удивляйтесь потом.
sasass 30 сентября 2018 | 17:47
Россия свое реноме потеряло и теперь трудно будет за кордоном Россиянам ....
neyexo 30 сентября 2018 | 17:59
Если победит Дворкович, на всех шахматистов повесят тахометры