Федеральное агентство по туризму опубликовало обращение к россиянам, которые находятся сейчас в Индонезии
Ростуризм рекомендует тем, кто планирует поездки по территории страны, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой. В ведомстве отметили, что остров Сулавеси, где произошли землетрясения и цунами, не является туристическим районом и практически не посещается россиянами. В российском посольстве в Индонезии ранее сообщили, что не имеют информации о погибших или пострадавших российских гражданах. Между тем, число погибших превысило 800 человек.
Комментарии2
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timbuktu 30 сентября 2018 | 17:55
наверное, ограды посольств танзании и индонезии в москве завалены цветами сочувствия?