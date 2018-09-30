КПРФ и «Яблоко» провели совместные митинги против пенсионной реформы в Оренбурге и Воткинске
В Оренбурге на акцию вышло около трехсот человек. Они выступили против повышения пенсионного возраста и за прямые выборы глав городов и районов, а также призвали президента отправить в отставку правительство Медведева. В Воткинске на митинг пришло около ста человек. Организаторы объяснили это плохой погодой.
Комментарии7
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yulya_tsikina06 30 сентября 2018 | 17:36
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patrikk_2 30 сентября 2018 | 17:41
В Оренбурге на акцию вышло около трехсот человек. В Воткинске на митинг пришло около ста человек...
Подарите им всем памятные перстни, пусть перед внуками хвастают, что состояли в подпольных политических кружках.
kottigr1 30 сентября 2018 | 17:41
Наверняка Путин своей новой пенсионной реформой метил в израильскую военщину, а совершенно случайно попал в россиян..
sam2018 30 сентября 2018 | 17:46
Ничего, вот выйдет леха из тюряги и будет вам миллионные митинги !
slawa1940 30 сентября 2018 | 17:51
Странно, с Н.- нельзя, а с КП можно?
sasass 30 сентября 2018 | 17:57
Идиоты требуют у президента премьера отправить в отставку , как -будто от премьера , что -то зависит , народ все это понимает и поэтому их олухами считает и не выходит в холостую протестовать...
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 18:01
Генашка Эмильку трахнул на радостях по такому случаю. Как бы чего не случилось, Не дай божок Эмилька запузатит и родит Генашке. Как назвать такое создание ума не приложу! Если девчонка то можно назвать Надюшкой, вот только отчество не то; если мальчонок то можно назвать Вовочкой, ну опять отчество не подходит. А вот если родится гемофродит, а это вполне возможно, то можно назвать Яблокомункой, и отчество роли играть не будет.
На что только не пойдёшь для повышения имиджа яблокомуняк!