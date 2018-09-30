КПРФ и «Яблоко» провели совместные митинги против пенсионной реформы в Оренбурге и Воткинске

В Оренбурге на акцию вышло около трехсот человек. Они выступили против повышения пенсионного возраста и за прямые выборы глав городов и районов, а также призвали президента отправить в отставку правительство Медведева. В Воткинске на митинг пришло около ста человек. Организаторы объяснили это плохой погодой.