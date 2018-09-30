В Ингушетии суд оштрафовал лидера местного отделения «Яблока» из-за акции против передаче Чечне части земель Ингушетии
В Ингушетии суд оштрафовал на десять тысяч рублей лидера местного отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова из-за акции против передаче Чечне части земель Ингушетии. Об этом сообщает Кавказский узел". Митинг прошел 26 сентября в центре Магаса. Через два дня Муцольгову пришла повестка из центра «Э», куда его пригласили в качестве свидетеля. Однако полицейские составили на него протокол и отвезли в суд. По словам Муцольгова, за участие в митинге оштрафовали 13 человек. Кроме того, еще четверо были оштрафованы из-за участия в такой же акции, которая прошла в Сунже 25 сентября.
Комментарии7
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yulya_tsikina06 30 сентября 2018 | 17:37
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patrikk_2 30 сентября 2018 | 17:37
В Ингушетии суд оштрафовал лидера местного отделения «Яблока» из-за акции против передаче Чечне части земель Ингушетии...
На 10 тысяч оштрафовали? Срочно просить политическое убежище в Катаре или Саудовской Аравии.
alex_melnikov Алексей Мельников 30 сентября 2018 | 17:47
ЯБЛОКО лучше всех.
roman_i_olga 30 сентября 2018 | 17:48
alex_melnikov: было раньше. я за вас голосовал в 2003
antiboh 30 сентября 2018 | 18:04
Кадыров:"До этого момента между двумя субъектами России не было юридически оформленной границы."
А вообще такое понятие разве существует в Конституции РФ?
galla 30 сентября 2018 | 17:56
Как у нас любят штрафоват. Казну пополняем что-ли?
neyexo 30 сентября 2018 | 17:57
Яблоку какая разница?