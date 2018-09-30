В Ингушетии суд оштрафовал лидера местного отделения «Яблока» из-за акции против передаче Чечне части земель Ингушетии...

В Ингушетии суд оштрафовал на десять тысяч рублей лидера местного отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова из-за акции против передаче Чечне части земель Ингушетии. Об этом сообщает Кавказский узел". Митинг прошел 26 сентября в центре Магаса. Через два дня Муцольгову пришла повестка из центра «Э», куда его пригласили в качестве свидетеля. Однако полицейские составили на него протокол и отвезли в суд. По словам Муцольгова, за участие в митинге оштрафовали 13 человек. Кроме того, еще четверо были оштрафованы из-за участия в такой же акции, которая прошла в Сунже 25 сентября.