В Британии вышла сатирическая книга, в которой Владимир Путин изображен тренером по саморазвитию

В пособии, написанном Робом Сиэрсом, описаны приемы расширения своих возможностей и избавления от «токсичных» отношений методами президента России.

Главным вопросом, которым задавался Роб Сиэрс при написании книги «Владимир Путин: лайф-коуч» — действительно ли российский лидер имеет стратегию или же многие вещи происходят случайно. Об этом он рассказал Русской службе Би-би-си, отметив, что, скорее всего, реалистичен первый вариант. В книге, как пишет издание, в сатирической форме указаны несколько методов Путина, которые помогут саморазвиваться. Например, поддерживать старых друзей или выходить за пределы своих границ. Кроме того, Роб Сиэрс от имени российского президента предлагает быть ближе к природе или демонстрировать свои лучшие стороны. Здесь автор отсылает к фотографиям Путина с голым торсом и предлагает вести себя также, убеждая других в важности достоинств тела в работе. При этом перед прочтением книги Сиэрс предлагает пройти тест «Насколько вы Путин?». Это, по его мнению, позволит при чтении книги контролировать «внутреннего Путина». Настоящие лайф-коучи, впрочем, в интервью Би-би-си призывают не воспринимать эти советы всерьез.

В прошлом году Сиэрс выпустил книгу «стихов» президента США Дональда Трампа, составленных из его подлинных твитов и речей.