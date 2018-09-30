В Британии вышла сатирическая книга, в которой Владимир Путин изображен тренером по саморазвитию
В пособии, написанном Робом Сиэрсом, описаны приемы расширения своих возможностей и избавления от «токсичных» отношений методами президента России.
Главным вопросом, которым задавался Роб Сиэрс при написании книги «Владимир Путин: лайф-коуч» — действительно ли российский лидер имеет стратегию или же многие вещи происходят случайно. Об этом он рассказал Русской службе Би-би-си, отметив, что, скорее всего, реалистичен первый вариант. В книге, как пишет издание, в сатирической форме указаны несколько методов Путина, которые помогут саморазвиваться. Например, поддерживать старых друзей или выходить за пределы своих границ. Кроме того, Роб Сиэрс от имени российского президента предлагает быть ближе к природе или демонстрировать свои лучшие стороны. Здесь автор отсылает к фотографиям Путина с голым торсом и предлагает вести себя также, убеждая других в важности достоинств тела в работе. При этом перед прочтением книги Сиэрс предлагает пройти тест «Насколько вы Путин?». Это, по его мнению, позволит при чтении книги контролировать «внутреннего Путина». Настоящие лайф-коучи, впрочем, в интервью Би-би-си призывают не воспринимать эти советы всерьез.
В прошлом году Сиэрс выпустил книгу «стихов» президента США Дональда Трампа, составленных из его подлинных твитов и речей.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
democ 30 сентября 2018 | 17:10
А ведь кто - то прочтя книгу, примет это за серьёзные рекомендации.
danko1 30 сентября 2018 | 17:13
democ: Это книга- предостережение каждому, чтобы найдя в себе черты Путина хоть в малейшей мере, необходимо убить их в зародыше.
Понятно, что дети, которые хорошо распознают сущность людей, презирали всегда Путина, отказываясь с ним даже играть.
yulya_tsikina06 30 сентября 2018 | 17:32
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
xoxlokost 30 сентября 2018 | 17:14
democ: Вы щя про Навального тонко намекнули ?
vezdehod 30 сентября 2018 | 17:18
xoxlokost:
Вы щя про Навального тонко намекнули ?
======================================
Это он намекает на Дебилов - типа тебя.
xoxlokost 30 сентября 2018 | 17:28
vezdehod: Гнида ты москальская ,Крым еще твоим ублюдочным детям колом в горле станет ! Наши еще вам всем животы вспорят !
m404 30 сентября 2018 | 18:07
xoxlokost: кто ваши?герои иловайских и дебальцевских котлов,которые прятались от шахтёров на территории России?
condor00 30 сентября 2018 | 17:13
Паразитирование. Распиаренная фигура для этого подходит идеально.
zztop1960 30 сентября 2018 | 17:16
Когда диктатор смешон , как Путин , он уже не диктатор и его диктаторству приходит конец. Юмор - враг диктаторов и их смерть
condor00 30 сентября 2018 | 17:27
zztop1960: Смех и паразитирование - абсолютно разные вещи.
А смертью для диктатора (читай - манипулятора) является жизнь, а не существование, окружающих.
ss2020 30 сентября 2018 | 17:19
руководство имбицила: и жизни вовы п. (застенчивый)!)))
tag188 30 сентября 2018 | 17:26
Вот так, мечтаешь войти в Историю фигурой масштабов Сталина, а по итогу входишь в сатирическую книжку.
Геополитик, епть...
condor00 30 сентября 2018 | 17:33
tag188: Путин не входит сам в историю. Его в историю чрезвычайно бережно на руках вносят выгодополучатели разных мастей.