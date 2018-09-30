Число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 832 человек

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий. Побережья покрыты обломками, под которыми остаются люди. За ходом поисков следит лично президент Индонезии Джоко Видодо.

Масштаб разрушений растёт, на Сулавеси продолжаются остаточные колебания.