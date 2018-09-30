Песков: Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно

Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сначала должны состояться переговоры. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у Владимира Путина поддержки в решении косовской проблемы. Он подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке. По словам Вучича, он намерен встретиться с Путины через несколько дней.

Это реакция на выходку руководителя Косово, который ранее посетил спорную территорию с отрядом спецназа. Серьезных последствий у этого быть не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Павел Кандель. Александру Вучичу поступило предложение признать Косово республикой, а взамен получить шанс вступить в Евросоюз, но сербский президент отказался, отметил Павел Кандель.