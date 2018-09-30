Песков: Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно
Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сначала должны состояться переговоры. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у Владимира Путина поддержки в решении косовской проблемы. Он подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке. По словам Вучича, он намерен встретиться с Путины через несколько дней.
Это реакция на выходку руководителя Косово, который ранее посетил спорную территорию с отрядом спецназа. Серьезных последствий у этого быть не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Павел Кандель. Александру Вучичу поступило предложение признать Косово республикой, а взамен получить шанс вступить в Евросоюз, но сербский президент отказался, отметил Павел Кандель.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ajsenev 30 сентября 2018 | 17:05
Да ладно! Возможность стать в еще одной бочке затычкой он не упустит.
gordy 30 сентября 2018 | 17:14
А ведь до сих пор Москва действовала не задумываясь?
yulya_tsikina06 30 сентября 2018 | 17:33
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
arye_11 30 сентября 2018 | 17:05
Песков: Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно
_____________________________________________________________________
Ничего не преждевременно. а наоборот, вполне определенно(или даже предопределенно?)
Если Путин видит перед собой кучу дерьма и не влезет в неё обеими ногами, то это будет уже какой-то другой Путин.
Удача такая у человека.
kottigr1 30 сентября 2018 | 17:29
arye_11: Если Путин видит перед собой кучу дерьма и не влезет в неё обеими ногами..
---------------------------------------------------
Карма такая у него.. Если он не влезет в дерьмо и не втащит в него всю страну, то это может быть рассмотрено окружающими как признак слабости !
antiboh 30 сентября 2018 | 17:31
kottigr1: вот именно,сам бы он, хре. бы с ним, лез куда хочет,но ведь тащит всех...
andrang2 30 сентября 2018 | 17:06
Как там тебя назвали?
Врунишка?
Или пиндобол?
democ 30 сентября 2018 | 17:14
У россиян может появиться ещё одна возможность продлить себе продолжительность жизни, ну и как следствие, дальнейшее увеличение возраста выхода на пенсию.
jetsam 30 сентября 2018 | 17:14
да уже небось тысячи ихтамнетов с сербских военторгах закупаются...
как пить дать...
и паспорта у них из партии бошэндпет...
ltvjrhfn2 30 сентября 2018 | 17:18
jetsam:
а ещё они обрыгали твою одежду, когда ты после боярышника в отключке под забором валялся.
jetsam 30 сентября 2018 | 17:40
ltvjrhfn2: вы спутали - это вас так, после неудавшегося аборта...
tag188 30 сентября 2018 | 17:19
До тех пор, пока Сербия не собьет хотя бы один российский самолет, говорить о какой-либо помощи со стороны России, преждевременно!
dominator13 30 сентября 2018 | 17:24
Конечно русские помогут.
Ноги в гроб закинуть!
Теперь гробы из Сербии пойдут
consts 30 сентября 2018 | 17:37
"Он подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке".
-------------------------------------------------------------------------------------------
О гуманитарно-партизанской?
podwodnik 30 сентября 2018 | 17:40
"... Это реакция на выходку руководителя Косово, который ранее посетил спорную территорию с отрядом спецназа...".
Руководитель Косово совершил "выходку" в отношении Сербии? А при чём тут Россия? Россия гарантировала территориальную целостность Сербии или Косово так же как Украине? Тогда лучше вообще помалкивать.
zemljanka 30 сентября 2018 | 17:56
Купили. И обратился.
И шантажируют.
И пугают.
galla 30 сентября 2018 | 18:05
Чего уж там, давайте поможем, а потом может быть вспомним и о своих граждан.