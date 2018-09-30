Британский автогонщик «Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России
Гонка прошла в Сочи. Победитель получил приз от президента Путина. Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал последним.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Гонка прошла в Сочи. Победитель получил приз от президента Путина. Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал последним.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina05 30 сентября 2018 | 16:39
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
gregor 30 сентября 2018 | 16:43
Британский автогонщик «Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что по этому поводу сказала Захарова от имени МИДа ?
Госпожа Мэй специально послала Льюиса Хэмилтона ,что бы он оскорбил чувства россиян смотрящих телевизор ,коих 86 % аж .