В Кургане отдел судебных приставов потребовал от умершей 105-летней женщины вернуть долг
Родственники старушки получили письмо с судебным решением. Они обратились к приставу-исполнителю, и им объяснили, что приставы обязаны возбудить производство в течение трех дней с момента вступления в силу решения суда. В ведомстве пообещали исправить недоразумение.
Между тем, в соцсетях курганцы предложили родственникам потребовать выплаты пенсии старушке за якобы прожитые после смерти годы. Об этом сообщает местное издание «Уральский меридиан».
Комментарии26
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sandro_007 30 сентября 2018 | 16:45
Коллекторов нужно прислать. Эти и из мертвого вышибут.
vezdehod 30 сентября 2018 | 17:23
Она согласилась вернуть его при условии, если они прибудут к ней по месту настоящей прописки.
michael_c 30 сентября 2018 | 17:31
Вот ведь вредная старушка ! Своим долголетием , "поимела" пенсионный фонд ! Ясное дело система в ярости ...
Пусть покоится с миром ...
gordy 30 сентября 2018 | 17:32
Бюрократия против здравого смысла: кто кого?
zemljanka 30 сентября 2018 | 16:41
Встречный иск...
За отжатую пенсию.
democ 30 сентября 2018 | 16:47
Если родственники вступили в права наследства, значит отвечают по долгам умершего.
pedrobutylkovich 30 сентября 2018 | 16:49
democ: Сейчас хомячье начнет эту прописную истину отрицать!
mamiluk 30 сентября 2018 | 16:58
pedrobutylkovich: ты сильно обкурился...смотри -печень не выдержит, пригожинский холуй.
pedrobutylkovich 30 сентября 2018 | 17:01
mamiluk: Смотри как хомячок занервничал. Значит все правильно.
perectukin 30 сентября 2018 | 17:25
democ:
Дебил, факт смерти освобождает должника от кредитов.
democ 30 сентября 2018 | 17:32
perectukin: Всю жизнь почему - то настоящие дебилы других обзывают дебилами. Чудо, не знаешь почему?
bbob 30 сентября 2018 | 17:38
democ: Ну при чем тут это? Пристав же не от наследников потребовал долг, а от умершего. Разницу понимаете?
democ 30 сентября 2018 | 17:48
bbob: Тогда чего так родственники возбудились?
bbob 30 сентября 2018 | 18:09
democ: Где в новости про то, что родственники возбудились?
severnaj 30 сентября 2018 | 16:49
Ничего удивительного, мы разрешаем только африканским братьям не возвращать долги.
andreyoo 30 сентября 2018 | 17:10
severnaj: ОйГосподя! Как хомячки возбудились? И никто даже не поинтересовался и не задумался, что за долг, когда она умерла. Может она померла за пару дней до этого. Потом пришло письмо. Согласитесь, обычная же ситуация когда уже после смерти человеку еще звонят, пишут и т.п.
Родственники же то ли от безутешности, то ли наоборот, радстно запостили рассказ об этом на какомн. фейсбучике. Журналисты порадовались и подхватили. Хомячки тоже порадовались и покомментировали.
"Дебилы,...!"
polsan 30 сентября 2018 | 17:19
andreyoo: А ты сам разве не хомячок, или может быть ты либераст или ты портянка, или может вата, кто ты?! ))) Назовись тролль! ))
rampa 30 сентября 2018 | 16:57
интересно, какая сумма долга, кому и сколько лет назад умерла старушка? Вступали ли родственники в права наследования?
pedrobutylkovich 30 сентября 2018 | 16:59
rampa: Естественно вступали, приставы же к ним пришли, а не к старушке!
bbob 30 сентября 2018 | 17:41
pedrobutylkovich: Дебил запутинский, ты читать вообще умеешь? Ясно же написан, что судебное решение было в отношении умершего, а не в отношении родственников. И никто к ним не приходил, просто письмо получили.
pedrobutylkovich 30 сентября 2018 | 18:09
bbob: Вот скажи чугункин - нахрена тебя дебила из больнички выписали?
neyexo 30 сентября 2018 | 16:58
Не спешите с выводами.
Если за умершим человеком был долг, долг не был выплачен, а наследники получили от умершего имущество - они становятся должниками.
См. ГК РФ
georgsemen 30 сентября 2018 | 17:00
Всёпральна! Должна-отдай!
Столетний возраст и смерть, эти отмазки не канают. Приставы запросто получат по исп.листу и на этом и на том свете! У них длинные руки! И ноги...
putin_itogy 30 сентября 2018 | 17:06
путинизм - во всей красе..
Или - (как говорит лайф-коуч путин) когда вам денег не хватает на войны,
возьмите их сами..
evgeny_biolog 30 сентября 2018 | 17:33
"потребовал от умершей 105-летней женщины вернуть долг"
Она им его не отдаст ...