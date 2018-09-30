В Кургане отдел судебных приставов потребовал от умершей 105-летней женщины вернуть долг

Родственники старушки получили письмо с судебным решением. Они обратились к приставу-исполнителю, и им объяснили, что приставы обязаны возбудить производство в течение трех дней с момента вступления в силу решения суда. В ведомстве пообещали исправить недоразумение.

Между тем, в соцсетях курганцы предложили родственникам потребовать выплаты пенсии старушке за якобы прожитые после смерти годы. Об этом сообщает местное издание «Уральский меридиан».