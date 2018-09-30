Губернатор Курганской области Алексей Кокорин досрочно уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса
Об этом РБК сообщили источники, близкие к администрации президента. По их словам, решение об уходе Кокорина уже принято. Официально об этом сообщат в ближайшее время. Одной из главных причин отставки Кокорина, по словам источников, является положение в регионе. Курганская область остается депрессивной, с низким уровнем социально-экономического развития.
Между тем, эксперты говорят, что в области нет никаких природных ресурсов и крупных предприятий. Если не увеличить финансирование региона, то новый глава Курганской области вряд ли что-то изменит.
Ротация губернаторов в регионах России – это осмысленный шаг руководства страны, такая практика существовала и раньше. Об этом в эфире телеканала РБК сказал политтехнолог Александр Серавин.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин сменил глав Кабардино-Балкарии, Приморья и Астраханской области.
Комментарии7
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vezdehod 30 сентября 2018 | 17:20
Досрочно УЙДУТ в отставку - сам он до этого не додумается.
abuvgrobu 30 сентября 2018 | 16:54
Круговорот ворья в природе..
rena1960 30 сентября 2018 | 16:59
"...в рамках новой ротации губернаторского корпуса..."
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Фр-р...,политкорректное передвигание мамкой коек в борделе...
nikolaitschi 30 сентября 2018 | 16:59
Численность населения области с 1993 года снижается ежегодно, и снижение составило 25%. Видимо, эвакуация населения налажена слабовато. Лавров просит помощи Асаду. А кто поможет нашим регионам?
sadda 30 сентября 2018 | 17:35
Богомолов сидел в кресле губернатора Курганской области 16 лет, набил свои карманы и удалился на покой. Так и будут меняться.
sadda 30 сентября 2018 | 17:37
В поликлиниках Кургана нет терапевтов, вместо них фельдшера. И это в областном центре! Представляю, что там по области творится.