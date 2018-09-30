Губернатор Курганской области Алексей Кокорин досрочно уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса

Об этом РБК сообщили источники, близкие к администрации президента. По их словам, решение об уходе Кокорина уже принято. Официально об этом сообщат в ближайшее время. Одной из главных причин отставки Кокорина, по словам источников, является положение в регионе. Курганская область остается депрессивной, с низким уровнем социально-экономического развития.

Между тем, эксперты говорят, что в области нет никаких природных ресурсов и крупных предприятий. Если не увеличить финансирование региона, то новый глава Курганской области вряд ли что-то изменит.

Ротация губернаторов в регионах России – это осмысленный шаг руководства страны, такая практика существовала и раньше. Об этом в эфире телеканала РБК сказал политтехнолог Александр Серавин.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин сменил глав Кабардино-Балкарии, Приморья и Астраханской области.