Песков: Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно
Говорить о том, будет ли Москва помогать Сербии в Косово, пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сначала должны состояться переговоры. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у Владимира Путина поддержки в решении косовской проблемы. Он подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке. По словам Вучича, он намерен встретиться с Путины через несколько дней. Накануне войска сербской армии были приведены в полную боеготовность из-за действий косовского спецназа в районе сербской ГЭС
Комментарии18
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dictvena 30 сентября 2018 | 16:35
А шо, если шо, то да?
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gordy 30 сентября 2018 | 16:49
"Он подчеркнул, что речь идет не о военной поддержке."
Попросят принять их в состав России?
kryimzdick 30 сентября 2018 | 16:36
Ну если сербы хотят еще пожить в руинах, Москва может помочь как на Даунбассе
ringo77_1 30 сентября 2018 | 16:46
kryimzdick: Што, НАТО снова будет бомбить, как Украина Донбасс?
kryimzdick 30 сентября 2018 | 17:40
ringo77_1: а че вас дебилов не бомбить?
archibald_dandy_esquire 30 сентября 2018 | 16:50
kryimzdick:
Коксово - это отдел МИД РФ или ФСБ - кто там поставками "кокса" занимается вплотную?
zztop1960 30 сентября 2018 | 16:57
kryimzdick: У Москвы денег нет на Крым , Абхазию , Ю. Осению, Донбасс, Сирию , ЦАР, Приднестровье , а тут ещё Сербия. Можно Крым вернуть Украине и на сэкономленные деньги помочь Сербии , или за донбасские
gregor 30 сентября 2018 | 16:38
Путину мяса не жалко .... поможем солдатиками ,бабы ещё нарожают .
ura_123 30 сентября 2018 | 16:38
Помощь Москвы... Видать ещё один фронт на подходе)))
midnightblues 30 сентября 2018 | 16:42
ura_123: надо дать ватному элементу возможность сыграть в ящик
stebinmaku 30 сентября 2018 | 16:41
Ну как не помочь братушкам. Они потом тоже помогут - в НАТО вступят и "небратьями" станут.., в соответствии с поговоркой "Я тебя выручил, а ты меня выучил"..
zor 30 сентября 2018 | 16:41
Вот Бошарову-Чепигину-Петрову-........ подвернулась командировка,а то пацаны застоялись.
fleyta6 30 сентября 2018 | 16:56
zor: А у меня флакончик завалялся, правда не от "Ричи", но не хуже и никто точно не догадается - от "Серебристого ландыша"
za_stalina 30 сентября 2018 | 16:46
Ясно. Деньги и жены во Флориде. Когда придёт наша власть?
georgsemen 30 сентября 2018 | 16:52
Всёпральна! А то как так?
Война уже есть, а россиян там ещё нет?
Непорядок!
zztop1960 30 сентября 2018 | 17:05
georgsemen: midnightblues: Быстрее путинский режим накроется . да портянок - георгиевсколенточников поубавится
gригорьич 30 сентября 2018 | 16:53
Чудный выбор перед Кремлём: потерять братушек или влезть с ушами в очередной балканский ужастик. Цугцванг просто прелесть.