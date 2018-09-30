Чемпионат мира по волейболу среди женских команд проходит в Японии

Уровень команд на первом квалификационном этапе у женщин разнится еще сильнее, чем у мужчин. Что и сыграло с российской командой злую шутку. После разгромной победы над волейболистками Тринидада и Тобаго наша сборная встречалась сегодня с командой Тайланда. И, очевидно, решила вновь обойтись малой кровью. Вот только соперницы оказались не робкого десятка. И авторитет россиянок их только подхлестнул. Две первые партии остались за тайками. Причем, во второй счет оказался просто пугающим – наши проиграли его 17-25! И лишь после этого подопечные Вадима Панкова смогли взять себя в руки и сравнять счет. Ну а на тай-брейке довести дело до победы в матче со счетом 3-2.

Свой следующий матч на Чемпионате Мира сборная России проведет 2 октября против волейболисток Азербайджана.