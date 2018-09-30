Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России «Формулы-1»

Второе место занял финн Валттери Болттас. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель. Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 18-м. Как отмечает агентство ТАСС, за гонками наблюдал, в том числе, президент Владимир Путин. Он наблюдал за соревнованиями из VIР-ложи вместе с вице-премьером Дмитрием Козаком.