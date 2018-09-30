Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России «Формулы-1»
Второе место занял финн Валттери Болттас. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель. Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 18-м. Как отмечает агентство ТАСС, за гонками наблюдал, в том числе, президент Владимир Путин. Он наблюдал за соревнованиями из VIР-ложи вместе с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Комментарии2
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sensei54 30 сентября 2018 | 16:08
За 10 минут до финиша, Алексей Попов:
"Как только Путин появился на трибуне, Хэмилтон сразу взвинтил темп"
Не иначе, на канделаку метит.
yulya_tsikina04 30 сентября 2018 | 16:16
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