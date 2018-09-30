В Македонии сегодня проходит референдум о переименовании страны
Избирателеям предложено одобрить соглашение с Грецией, по которому республика получит название «Северная Македония». Это должно открыть ей путь к вступлению в НАТО, а в перспективе – в Европейский союз. По данным на два часа по московскому времени, явка составила 16%, и именно из-за низкой явки результаты могут признать не состоявшимися, — рассказала «Эху Москвы» корреспондент издания Дейли Бист, которая только что вернулась из Македонии, Анна Немцова.
Референдум может быть признан успешным, если в голосовании примут участие более 50% жителей Македонии, имеющих право голоса.
Комментарии3
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idruker 30 сентября 2018 | 16:08
Прошу провести референдум о переименовании РФ в Верхную Вольту с Ракетами Ф. Интересно сколько будет против.
yulya_tsikina04 30 сентября 2018 | 16:18
❤️❤️❤️
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kotbajune 30 сентября 2018 | 16:24
"В Македонии сегодня проходит референдум о переименовании страны"
в Македоновольск!!!!