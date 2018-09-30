"В Македонии сегодня проходит референдум о переименовании страны"

Избирателеям предложено одобрить соглашение с Грецией, по которому республика получит название «Северная Македония». Это должно открыть ей путь к вступлению в НАТО, а в перспективе – в Европейский союз. По данным на два часа по московскому времени, явка составила 16%, и именно из-за низкой явки результаты могут признать не состоявшимися, — рассказала «Эху Москвы» корреспондент издания Дейли Бист, которая только что вернулась из Македонии, Анна Немцова.

Референдум может быть признан успешным, если в голосовании примут участие более 50% жителей Македонии, имеющих право голоса.