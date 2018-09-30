Резкая критика в адрес президента, правительства и Госдумы звучала на сегодняшних митингах против пенсионной реформы
Акции прошли в нескольких регионах.
На митинге в Ростове-на-Дону люди обвинили российские власти в том, что они украли не только пенсии. Но ещё свободу, мир, правду, достоинство и честь. А также будущее. Такая надпись была на одном из плакатов. Другие гласили: «Помоги государству — умри молодым», «Депутатов и чиновников — на пенсию на общих основаниях».
Один из митингующих пришёл на мероприятие против повышения пенсионного возраста с фотографией Путина и комментарием «Пенсионер похоронил Россию», сообщает Радио Свобода.
Люди также выступали против повышения цен на продукты, бензин и коммунальные услуги. В Оренбурге по данным местного издания Ural56 люди требовали вернуть им прямые выборы глав городов и районов. Президента также призвали не подписывать закон о пенсионной реформе. В Омске акцию против повышения пенсионного возраста пришлось провести на окраине — манифестацию в центре города не разрешили. На акции в городе Воткинск в Удмуртии её участники призвали чиновников ответить за ложь о повышении пенсионного возраста.
Госдума на этой неделе утвердила пенсионную реформу. Женщины уйдут на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Инициативу правительства скорректировал президент. Сначала женщинам предлагалось уходить на заслуженный отдых в 63. В среду документ рассмотрит Совет Федерации.
Комментарии22
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minerr 30 сентября 2018 | 16:08
Того, кто пришел на митинг с фотографией Путина поди уже и расстреляли? Поди на площади, принародно, чтобы другим повадно не было? Режим ведь кровавый, так?
pyco_mypucmo 30 сентября 2018 | 16:11
путин всех переиграл, а уж пенсионеров и подавно переиграет. Жаль, что не до семидесяти пОднял.
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edyatel 30 сентября 2018 | 16:20
pyco_mypucmo: А чтобы изменилось?
Всё равно все работают пока не помрут....Их подгоняет не Путин, а жадность и зависть.
Лишь бы хапать и хапать.....
sinoptik2016 30 сентября 2018 | 16:11
minerr: не расстреляли, а раздели до трусов, распяли, привезали к танку и волочили по городу, как кровавые украинские каратели.
ringo77_1 30 сентября 2018 | 16:12
//Один из митингующих пришёл на мероприятие против повышения пенсионного возраста с фотографией Путина...// -
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Что, всего один? Если их было бы хотя бы два, Путин должен был бы подать в отставку...
sinoptik2016 30 сентября 2018 | 16:13
minerr: а крови на путенском режиме уже достаточно. И то, что человека с плакатом пока не тронули, ничего не меняет. Твой высер от безысходности.
edyatel 30 сентября 2018 | 16:23
sinoptik2016: К сожалению крови не видел....
Хотя давно пора раздавить все эти митинги танками, как китайцы
ura_123 30 сентября 2018 | 16:27
edyatel: Серьёзно? Ты готов давить танками своих родителей,соседей лишь бы с пригожинской кухни не выпнули?
ura_123 30 сентября 2018 | 16:25
minerr: Нет,ну что ты.Режим ведь кровавый? И посему оставил людей без шансов дожить до пенсии. Чего и тебе желаю.
lenin3 30 сентября 2018 | 16:12
А Вошьдю пофиг до российского народа,он его не слышит.Вошьдь лучше на Формуле-1 попиарится,пожимая руки ненавистным гейропейцам.Все-таки доживать свой век он собирается не в России...
chapter_2 30 сентября 2018 | 16:14
Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут.
edyatel 30 сентября 2018 | 16:27
chapter_2: Это надо было петь в 1991 году
Сейчас уже и народ обуржуазился и волнует его не классовая ненависть, а нажива,
которой их лишает Путин.
ХАЛЯВУ ОТБИРАЮТ
rena1960 30 сентября 2018 | 16:12
"Резкая критика в адрес..."
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Сами виноваты мы все:выбрали социальный договор-колбасу вместо гражданских свобод...
kochar 30 сентября 2018 | 16:13
«Помоги государству — умри молодым»
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От себя:
«Помоги государству — плати и сдохни»
zapadnay 30 сентября 2018 | 16:13
Сначала все радовались «нашемукрыму», потом опять выбирали того, единственного, а теперь очухались, зашевелили мозгами, да поздно,. Поезд набрал скорость и несётся на всех парах...
mozhem_povtorit 30 сентября 2018 | 16:14
Оказывается у нас в думе либерасы, и в совете федерации либерасы, и президент-либерас. Путин спаси, Путин памаги!!!
sam2018 30 сентября 2018 | 16:14
Да, полторы тысячи протестующих на всю Россию- это не так мало, если учесть, что это в основном коммнисты, а у них есть опыт переворота, когда в 1917 они захватили власть не более пары сотен по всей империи.
niknik 30 сентября 2018 | 16:14
Проклятья там звучали на самом деле, проклятья!
condor00 30 сентября 2018 | 16:18
Главное, не подпускать к себе оппозицию.
dominator13 30 сентября 2018 | 16:20
Какие митинги?
Родился
Потерпел
Умер.
Вот чего россияне заслуживают.
Генетические трусы.
Страх перед начальством и пр ублюдками во власти -страшнее смерти!
cromwel 30 сентября 2018 | 16:21
Ага, украли у них все... А кто бегал голосовал за этого упыря? Кто орал Крымнаш?