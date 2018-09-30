Резкая критика в адрес президента, правительства и Госдумы звучала на сегодняшних митингах против пенсионной реформы

Акции прошли в нескольких регионах.

На митинге в Ростове-на-Дону люди обвинили российские власти в том, что они украли не только пенсии. Но ещё свободу, мир, правду, достоинство и честь. А также будущее. Такая надпись была на одном из плакатов. Другие гласили: «Помоги государству — умри молодым», «Депутатов и чиновников — на пенсию на общих основаниях».

Один из митингующих пришёл на мероприятие против повышения пенсионного возраста с фотографией Путина и комментарием «Пенсионер похоронил Россию», сообщает Радио Свобода.

Люди также выступали против повышения цен на продукты, бензин и коммунальные услуги. В Оренбурге по данным местного издания Ural56 люди требовали вернуть им прямые выборы глав городов и районов. Президента также призвали не подписывать закон о пенсионной реформе. В Омске акцию против повышения пенсионного возраста пришлось провести на окраине — манифестацию в центре города не разрешили. На акции в городе Воткинск в Удмуртии её участники призвали чиновников ответить за ложь о повышении пенсионного возраста.

Госдума на этой неделе утвердила пенсионную реформу. Женщины уйдут на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Инициативу правительства скорректировал президент. Сначала женщинам предлагалось уходить на заслуженный отдых в 63. В среду документ рассмотрит Совет Федерации.