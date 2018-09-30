Ближайшей ночью в Москве выключат все фонтаны
Оборудование начинают готовить к зиме. Сезон закрывается, — сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова приводит агентство Интерфакс.
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Оборудование начинают готовить к зиме. Сезон закрывается, — сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова приводит агентство Интерфакс.
Комментарии2
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dream3d 30 сентября 2018 | 15:39
А в Севастополе только обещают включить фонтан за миллиард рублей. Правда. правда
yulya_tsikina04 30 сентября 2018 | 15:44
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