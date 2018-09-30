Дома обанкротившейся компании Urban Group подмосковные власти обещают достроить в течение трех лет
Об этом, как сообщает агентство Интерфакс, рассказал губернатор Андрей Воробьев. О том, что власти приняли решение взять на себя расходы, связанные с окончанием строительства, стало известно в июне. В августе был опубликован проект постановления правительства о выделении на эти цели из федерального бюджета около 14,5 миллиардов рублей.
Комментарии3
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vezdehod 30 сентября 2018 | 16:12
Ближайшие ТРИ года им, видимо, предстоит жить в землянках.
rena1960 30 сентября 2018 | 15:49
"...о выделении на эти цели из федерального бюджета около 14,5 миллиардов рублей..."
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Ну,с учётом,что воруют в пять концов...и считайте сколько останется ...да и останется ли...