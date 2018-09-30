В Индонезии более ста заключенных после землетрясения сбежали из тюрьмы

Они обвинили руководство учреждения в том, что оно отказало им в возможности отправиться на поиск пострадавших родственников. Более трехсот заключенных подожгли тюрьму. Пожар разрушил большую часть строений.

В пятницу о побережья острова Сулавеси произошло мощное землетрясение, за которым последовало цунами.