Сотрудники Росгвардии в Челябинске попытались минувшей ночью задержать активистов местного штаба Навального
Сотрудники Росгвардии в Челябинске попытались минувшей ночью задержать активистов местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Сотрудники Росгвардии заявили, что произошла некая кража и что им необходимо установить личности активистов и проверить их технику. При этом они ссылались на полученную ориентировку. У двух активистов забрали паспорта. После продолжительной беседы их отпустили. Попытку задержания они связали с созданием сайта. Это ресурс, на котором активисты, по их словам, разместили данные о полицейских и провокаторах, которые участвовали в задержаниях и избиениях во время протестных акций.
Комментарии16
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ivar1964 30 сентября 2018 | 15:37
Не иначе, как росгвардейцы по примеру своего героического командира хотели устроить дуэль.
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alexsokoll 30 сентября 2018 | 16:03
Какие ещё активисты?
В штабе Сисяна только ПАССивисты могут быть.
И не одного русского, что примечательно.
minerr 30 сентября 2018 | 16:11
//// Сотрудники Росгвардии в Челябинске попытались задержать активистов ///
А почему текст новости не совпадаем с заглавием? По тексту их таки задержали, но потом отпустили. Есть тут кто редактор, который проверяет новости или все пущено на произвол?
ignachio 30 сентября 2018 | 16:17
Сначала попытались, попытка оказалась успешной.
vitalit 30 сентября 2018 | 15:39
Росгвардия? "кража", "задержать"? Это же чисто полицейская функция
chapter_2 30 сентября 2018 | 16:03
vitalit: Священники РПЦ МП хорошо знают, что нет людей более преданных православию, чем сотрудники Росгвардии и полицейские.
vezdehod 30 сентября 2018 | 16:09
vita
Росгвардия? "кража", "задержать"? Это же чисто полицейская функция
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Видимо не стало хватать полицаев, что начали привлекать "Гвардейцев Кардинала".
georgsemen 30 сентября 2018 | 15:48
Всёпральна! Кража века, о которой никто не знал!!!
-"Какое горе! Какое горе!
- Какое горе?
- У вас кто-то умер!
- У нас кто-то умер?!?!
(М. Жванецкий)
rena1960 30 сентября 2018 | 16:00
Нацгвардия,это-аналог "Отделение по охранению общественной безопасности и порядка
рус. дореф. Отдѣленіе по охраненію общественной безопасности и порядка...
Страна Flag of Russia.svg Российская империя
Создана 1866
Распущена (преобразована) 4 марта 1917 года
Предшественник Третье отделение
Преемник ВЧК
Охра́нное отделе́ние (полное наименование Отделение по охранению общественной безопасности и порядка, просторечное охра́нка[1]) — название структурных органов департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи, ведавших политическим сыском. В системе государственного управления Российской империи в конце XIX — начале XX века они занимали одно из важнейших мест"
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Ключевое-"...политическим сыском..."
democ 30 сентября 2018 | 16:04
Сегодня они ещё "пытаются" задержать. Завтра - могут начать поднимать всех с постели, кто им покажется неугодным.
gregor 30 сентября 2018 | 16:08
Не страна ,а посмешище какое-то .
Гвардия -это элита военная .
А в России это вертухаи и провокаторы ,да ещё около 500 000 такого дерьма .
" Великая " страна ,однако ,такого " добра " иметь "элитного " с золотовыми безграмотными .
Вот где точно сформулировал классик две беды России ... на вечно ,скорей всего . Судя по поддерживанию этого позора 86 % большинства нар ...т.есть населения ,классик будет прав всегда .
raffal 30 сентября 2018 | 16:15
И это "дуэль" аристократа помойки генерала Золотова?
И славное слово ГВАРДИЯ вертухаи просто стырили.
orein51 30 сентября 2018 | 16:17
а украли-то всего - золотоголового... или оно на дуэли?
nikolaitschi 30 сентября 2018 | 16:24
Боятся. Знают, что скафандры снимать нужно, а планета становится чужой.
dominator13 30 сентября 2018 | 16:24
Крысы крысы золотова на марше!