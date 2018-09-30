Сотрудники Росгвардии в Челябинске попытались минувшей ночью задержать активистов местного штаба Навального

Сотрудники Росгвардии в Челябинске попытались минувшей ночью задержать активистов местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Сотрудники Росгвардии заявили, что произошла некая кража и что им необходимо установить личности активистов и проверить их технику. При этом они ссылались на полученную ориентировку. У двух активистов забрали паспорта. После продолжительной беседы их отпустили. Попытку задержания они связали с созданием сайта. Это ресурс, на котором активисты, по их словам, разместили данные о полицейских и провокаторах, которые участвовали в задержаниях и избиениях во время протестных акций.