Z Архив новостей новости
5 16 6 2991
15:31, 30 сентября 2018

Сотрудники Росгвардии в Челябинске попытались минувшей ночью задержать активистов местного штаба Навального

Сотрудники Росгвардии в Челябинске попытались минувшей ночью задержать активистов местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». Сотрудники Росгвардии заявили, что произошла некая кража и что им необходимо установить личности активистов и проверить их технику. При этом они ссылались на полученную ориентировку. У двух активистов забрали паспорта. После продолжительной беседы их отпустили. Попытку задержания они связали с созданием сайта. Это ресурс, на котором активисты, по их словам, разместили данные о полицейских и провокаторах, которые участвовали в задержаниях и избиениях во время протестных акций.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ivar1964 30 сентября 2018 | 15:37

Не иначе, как росгвардейцы по примеру своего героического командира хотели устроить дуэль.

yulya_tsikina04 30 сентября 2018 | 15:43

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk

alexsokoll 30 сентября 2018 | 16:03

Какие ещё активисты?
В штабе Сисяна только ПАССивисты могут быть.
И не одного русского, что примечательно.

minerr 30 сентября 2018 | 16:11

//// Сотрудники Росгвардии в Челябинске попытались задержать активистов ///

А почему текст новости не совпадаем с заглавием? По тексту их таки задержали, но потом отпустили. Есть тут кто редактор, который проверяет новости или все пущено на произвол?

ignachio 30 сентября 2018 | 16:17

Сначала попытались, попытка оказалась успешной.

vitalit 30 сентября 2018 | 15:39

Росгвардия? "кража", "задержать"? Это же чисто полицейская функция

chapter_2 30 сентября 2018 | 16:03

vitalit: Священники РПЦ МП хорошо знают, что нет людей более преданных православию, чем сотрудники Росгвардии и полицейские.

vezdehod 30 сентября 2018 | 16:09

vita
Росгвардия? "кража", "задержать"? Это же чисто полицейская функция
===========================================================================
Видимо не стало хватать полицаев, что начали привлекать "Гвардейцев Кардинала".

georgsemen 30 сентября 2018 | 15:48

Всёпральна! Кража века, о которой никто не знал!!!
-"Какое горе! Какое горе!
- Какое горе?
- У вас кто-то умер!
- У нас кто-то умер?!?!
(М. Жванецкий)

rena1960 30 сентября 2018 | 16:00

Нацгвардия,это-аналог "Отделение по охранению общественной безопасности и порядка
рус. дореф. Отдѣленіе по охраненію общественной безопасности и порядка...
Страна Flag of Russia.svg Российская империя
Создана 1866
Распущена (преобразована) 4 марта 1917 года
Предшественник Третье отделение
Преемник ВЧК
Охра́нное отделе́ние (полное наименование Отделение по охранению общественной безопасности и порядка, просторечное охра́нка[1]) — название структурных органов департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи, ведавших политическим сыском. В системе государственного управления Российской империи в конце XIX — начале XX века они занимали одно из важнейших мест"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ключевое-"...политическим сыском..."

democ 30 сентября 2018 | 16:04

Сегодня они ещё "пытаются" задержать. Завтра - могут начать поднимать всех с постели, кто им покажется неугодным.

gregor 30 сентября 2018 | 16:08

Не страна ,а посмешище какое-то .
Гвардия -это элита военная .
А в России это вертухаи и провокаторы ,да ещё около 500 000 такого дерьма .
" Великая " страна ,однако ,такого " добра " иметь "элитного " с золотовыми безграмотными .
Вот где точно сформулировал классик две беды России ... на вечно ,скорей всего . Судя по поддерживанию этого позора 86 % большинства нар ...т.есть населения ,классик будет прав всегда .

raffal 30 сентября 2018 | 16:15

И это "дуэль" аристократа помойки генерала Золотова?
И славное слово ГВАРДИЯ вертухаи просто стырили.

orein51 30 сентября 2018 | 16:17

а украли-то всего - золотоголового... или оно на дуэли?

nikolaitschi 30 сентября 2018 | 16:24

Боятся. Знают, что скафандры снимать нужно, а планета становится чужой.

dominator13 30 сентября 2018 | 16:24

Крысы крысы золотова на марше!

Самое обсуждаемое

Новости

США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке…

5 101 6 8696
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Иван Грозный и Владимир Ленин – как прогноз русской катастрофы Сложнее найти алгоритм  — как такую цель приблизить?, еще сложнее – его реализовать…

5 96 6 19069 23.09
Kистория, образование, события
Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 113 6 36080
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 56219 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Новости

Президент Сербии Александр Вучич намерен просить поддержки у Владимира Путина в ситуации с Косово Об этом он заявил в преддверие встречи с российским лидером…

5 32 6 5442
Интервью Без купюр

Маргарита Симоньян гость: Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»

Ответы Маргариты Симоньян на ваши вопросы Когда я перестану работать журналистом, а начну работать адвокатом, обязательно предложу Боширову и Петрову «предстать перед британским правосудием, чтобы получить возможность реабилитироваться в глазах всего мира»...

5 76 6 26549 23.09
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17099 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16796 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 26930 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 60 6 10676 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Битва кита и слона Кажется, Китаю мало чем есть ответить на торговую войну США…

5 98 6 55002 23.09
Kсша, политика, китай, общество, экономика, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 8051 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 58 6 10918 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7272 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события
Блоги

Фото дня

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 158 6 30231 29.09
Kсенцов, фото, события
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5910 25.09
Kизраиль, сирия, события

Популярное за неделю

Новости

Президент Владимир Путин сегодня неофициально прилетел в Хакасию, где губернатор был вынужден уйти в отставку Об этом пишет «Новая газета», информагентства и сайт Кремля о поездке молчат…

5 41 6 26153
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 52 6 127246 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 65 6 26909 23.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 785 6 298576 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 99 6 129599 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7304958
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3679859

Сегодня в эфире