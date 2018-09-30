В Ростове-на-Дону участники акции против пенсионной реформы подвергли критике Владимира Путина

Один из митингующих пришел с фотографией президента, которая сопровождалась подписью «Пенсионер похоронил Россию». Главу государства раскритиковали за повышение пенсионного возраста, налогов, а также цен на продукты, бензин и жилищно-коммунальные услуг. Участники обвиняли руководство страны в том, что оно украло пенсии, а также свободу, мир, правду, достоинство, честь и будущее. Всего в акции участвовали около ста человек. Митинги против повышения пенсионного возраста сегодня также прошли в Оренбургской, Омской областях и Удмуртии.

В Оренбурге участники акции выступили не только против пенсионной реформы, но и за референдум о возвращении прямых выборов глав городов и районов. В митинге участвовали до трехсот человек, сообщает «Радио Свобода».