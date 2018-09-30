В Ростове-на-Дону участники акции против пенсионной реформы подвергли критике Владимира Путина
Один из митингующих пришел с фотографией президента, которая сопровождалась подписью «Пенсионер похоронил Россию». Главу государства раскритиковали за повышение пенсионного возраста, налогов, а также цен на продукты, бензин и жилищно-коммунальные услуг. Участники обвиняли руководство страны в том, что оно украло пенсии, а также свободу, мир, правду, достоинство, честь и будущее. Всего в акции участвовали около ста человек. Митинги против повышения пенсионного возраста сегодня также прошли в Оренбургской, Омской областях и Удмуртии.
В Оренбурге участники акции выступили не только против пенсионной реформы, но и за референдум о возвращении прямых выборов глав городов и районов. В митинге участвовали до трехсот человек, сообщает «Радио Свобода».
Комментарии24
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tv_victim 30 сентября 2018 | 15:36
Осподя! А Путин-то здесь причем? Он же ничего не знал, ни о чем не ведал... Его подставили!
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zapadnay 30 сентября 2018 | 16:00
Сначала все радуются «Крымнашу», в который раз уже выбирают того же самого, а когда получают пенсионную реформу приходят в себя и начинают «шевелить» мозгами. Но поезд уже набрал скорость и несётся на всех парах...
vezdehod 30 сентября 2018 | 16:04
Давно ли было 18 марта, где холопы в Едином порыве просили царя батюшку остаться ещё на Шесть лет дрючить их во все щели и - вот не выдержали, Взвопили.
georgsemen 30 сентября 2018 | 16:16
vezdehod:
Всёпральна! Думали, что добавить будут по одному, пока ещё очередь дойдет...
А так, чтоб всю страну скопом...
georgsemen 30 сентября 2018 | 16:18
georgsemen:
Очепяточка:
не "добавить", а "дрючить"!
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 15:39
Митингующему с фото Путина 16 лет исполнилось или как обычно выпускник детсадовской группы из банды поддержки штанов Навального?
ramses333 30 сентября 2018 | 15:49
ebyliberactov: Не шути больше так. Я чуть не умер от смеха. Ты, наверное, самый остроумный в Ольгино?
ts 30 сентября 2018 | 15:40
Власть плюет на протесты и на мнение граждан.
alexsokoll 30 сентября 2018 | 16:05
В стране с населением 146 миллионов человек, ОДИН шиз подверг критике, эхо теперь неделю будет в каждую новость пихать.
:))))
pavelmistery 30 сентября 2018 | 16:13
alexsokoll: Всё население страны НИКОГДА на митинги не выходит, достаточно выйти примерно 5% в столице и это уже будет сигналом властям, что в стране не всё в порядке. Но так как в России за любое проявление недовольства могут посадить в тюрьму, то многие попросту боятся выходить, а уже критиковать президента осмелятся наверное только безумцы
alexsokoll 30 сентября 2018 | 16:21
pavelmistery:
Ну и к чему ты это всё с методички запостил?
5% от населения Москвы - это 1,5 миллиона человек.
Нерусские сторонники ворья либеральной национальности и 150 тысяч никогда не собирали, а после украины и 15 000 не соберут.
Шизиков и идиотов, сумасшедших всегда меньшинство 1-2% в любой стране мира.
Так чего эхо пишет про ОДНОГО шизика с плакатиком?
В Москве таких штук 100 легко набрать можно.
georgsemen 30 сентября 2018 | 16:25
alexsokoll:
Всёпральна! Остальные 145 999 999 человек апплодируют стоя!
alexsokoll 30 сентября 2018 | 16:28
georgsemen: Всёпральна! Остальные 145 999 999 человек апплодируют стоя!
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Дешёвая демагогия для дебилов.
Остальные
Помнят нищие иипозорные 90е, да и украина нищая - ещё один пример.
В Москве МИНИМАЛЬНАЯ пенсия выше, чем СРЕДНЯЯ зарплата в Киеве.
Это при том, что в нищем Киеве бензин в 2 раза дороже, чем в богатой Москве.
zapadnay 30 сентября 2018 | 16:06
ts:
А вы этого не знали?
us101 30 сентября 2018 | 15:40
"...Участники обвиняли руководство страны в том, что оно украло пенсии, а также свободу, мир, правду, достоинство, честь и будущее..." - ничего подобного, судя по высказывания пенсионеров на первом канале, это сделали американцы!
minerr 30 сентября 2018 | 15:55
us101: Ты первый канал смотришь? Так ты портянка, ватник и сепаратист. Тебя декоммунизировать надо.
netnadegdy 30 сентября 2018 | 15:50
Вообще интересно получается, в бюджете не хватает средств, чтобы затыкать неудавшиеся прожекты бездарных руководителей госкорпораций. Сколько в Роскосмосе было откровенного брака - и ракеты не взлетали и сыпались с небес, все за наш счет, ни одной отставки, государство покрывает и сохраняет горе-команду. А сколько мы еще не знаем, как бездарно потраченное. Сейчас опять бюджет на три года сверстали, все убытки госкорпораций учли и восполнили, никого не поменяли, в отставку не отправили, т.е. получается, что расходуют все правильно, а вот то, что на пенсии не хватило, так пенсионеры старики сами себе и помогут и молодежь себе сама поможет и матери и дети.
alexsokoll 30 сентября 2018 | 16:09
netnadegdy:
Какой ВАШ счёт, дурачок?
Ты сколько налогов в год платишь?
:))))
В Москве МИНИМАЛЬНАЯ пенсия выше, чем СРЕДНЯЯ зарплата в Киеве.
Это при том, что в нищем Киеве бензин в 2 раза дороже, чем в богатой Москве.
sbk 30 сентября 2018 | 15:51
По ТВ ничего не видел...
Пропустил, наверное.
alexsokoll 30 сентября 2018 | 16:11
sbk:
В России 146 миллионов человек живут, если каждого показывать, то телевизор смотреть никто не будет.
pstrak444 30 сентября 2018 | 16:04
Вывсеврете. Путин солнцеликий и лысина у него из чистого золота.
ivar1964 30 сентября 2018 | 16:08
Обнаглели ростовчане! А где же казаки с нагайками? Где бородатые фанатики? Где "патриоты" с фекалиями?
tanber 30 сентября 2018 | 16:29
Прошли выборы президента и он тут же пошел вразнос! И повышение пенсионного возраста это видимо первый шаг! Что будет вторым шагом? Изьятие квартир за плохое поведение? Это просто мерзость! Провести выборы и начать долбить! Путин должен будет все таки ответить за все!